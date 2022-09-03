НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 сентября, 00:58

Названы два прокола Трасс, которые помешают ей завоевать уважение Москвы

Spectator: Трасс не сможет завоевать уважение России после неудачного визита в Москву в феврале

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая является одним из кандидатов на пост премьер-министра страны, вряд ли сможет завоевать уважение России. Такое мнение высказал обозреватель журнала Spectator Робин Эшенден.

В своей статье автор напомнил, что Трасс допустила два прокола во время визита в Москву в феврале: она продемонстрировала плохое знание географии, посчитав Ростовскую и Воронежскую области регионами Украины.

"Нельзя сказать, что Трасс хорошо начала выстраивать отношения с Кремлём. Она тщательно продумала визит в Москву, надев шапку в русском стиле, как и её героиня Маргарет Тэтчер во время поездки в Советский Союз в 1987 году. <…> Но сейчас в России никто не носит такие головные уборы, за исключением пожилых людей и туристов, — и вряд ли кто-то захочет быть похожим на них", — иронично заметил Эшенден.

"На краю пропасти": В Британии увидели подстрекателя войны НАТО с Россией

"На краю пропасти": В Британии увидели подстрекателя войны НАТО с Россией

Как указал обозреватель, глава внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства пытается подражать бывшему премьер-министру Британии Маргарет Тэтчер, но пока это не принесло ей успеха.

"Очевидно, что Кремль не питает большого уважения к нашему потенциальному премьер-министру", — делает вывод автор.

Трасс рассказала, кому первому позвонит в случае победы на выборах

Трасс рассказала, кому первому позвонит в случае победы на выборах

Ранее Лайф рассказывал, что имя нового премьер-министра Британии станет известно 5 сентября. Желание занять вакантное место выразили 11 политиков, на текущий момент в гонке за кресло премьера остались глава МИД Великобритании Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.

Обложка ©

ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров