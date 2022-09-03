Названы два прокола Трасс, которые помешают ей завоевать уважение Москвы

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая является одним из кандидатов на пост премьер-министра страны, вряд ли сможет завоевать уважение России. Такое мнение высказал обозреватель журнала Spectator Робин Эшенден.

В своей статье автор напомнил, что Трасс допустила два прокола во время визита в Москву в феврале: она продемонстрировала плохое знание географии, посчитав Ростовскую и Воронежскую области регионами Украины.

"Нельзя сказать, что Трасс хорошо начала выстраивать отношения с Кремлём. Она тщательно продумала визит в Москву, надев шапку в русском стиле, как и её героиня Маргарет Тэтчер во время поездки в Советский Союз в 1987 году. <…> Но сейчас в России никто не носит такие головные уборы, за исключением пожилых людей и туристов, — и вряд ли кто-то захочет быть похожим на них", — иронично заметил Эшенден.

Как указал обозреватель, глава внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства пытается подражать бывшему премьер-министру Британии Маргарет Тэтчер, но пока это не принесло ей успеха.

"Очевидно, что Кремль не питает большого уважения к нашему потенциальному премьер-министру", — делает вывод автор.