Кива рассказал, какими станут для Зеленского последствия провальной атаки на Херсон

Провал наступления на Херсон и неудачи при попытках захватить Запорожскую АЭС вызвали недовольство командования украинских войск. Всё это привело к тому, что над Владимиром Зеленским нависла угроза военного переворота. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Илья Кива.

В своём телеграм-канале он напомнил, что неудачный штурм ЗАЭС стал вторым провалом ВСУ, повлёкшим массовую гибель бойцов элитных разведывательных подразделений Минобороны Украины. Аналогичные потери понесены при попытке захватить остров Змеиный. По словам Кивы, всё больше глав силовых структур, подразделения которых "отправляют на убой", склоняются к мысли о замене "некомпетентной команды Зеленского".

"Всё больше и больше в воздухе слышен запах переворота. Результат провала Херсонского наступления может стать точкой невозврата и начала восстания среди военных", — пишет экс-нардеп.

В своём прямом обращении к президенту Украины он предупреждает его о возможном физическом устранении бунтовщиками.