В Энергодаре прогремело пять взрывов
Власти Запорожской области заявили, что украинские войска открыли огонь по Энергодару
Украинские военные в ночь на 3 сентября открыли огонь по Энергодару, прозвучало пять мощных взрывов. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Энергодаре пять взрывов. Около 01:45–01:50 в городе энергетиков, рядом с которым находится Запорожская АЭС, прозвучали пять взрывов", — написал Рогов в своём телеграм-канале.
По его словам, украинские войска из Никополя отправили второй за ночь "пакет ракет" (шесть штук) из РСЗО, предварительно, HIMARS, в направлении Новой Каховки.
Чуть позже Рогов рассказал, что продолжается обстрел Энергодара со стороны ВСУ. Были слышны ещё около двух десятков взрывов.
Ранее Рогов заявил, что вечером в пятницу, 2 сентября, возобновились обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ. По его словам, удары были осуществлены из тяжёлого вооружения с противоположного берега Днепра. Обстрел начался примерно в 21:10.
ТАСС / Сергей Мальгавко