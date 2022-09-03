В Энергодаре прогремело пять взрывов

Украинские военные в ночь на 3 сентября открыли огонь по Энергодару, прозвучало пять мощных взрывов. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В Энергодаре пять взрывов. Около 01:45–01:50 в городе энергетиков, рядом с которым находится Запорожская АЭС, прозвучали пять взрывов", — написал Рогов в своём телеграм-канале.

По его словам, украинские войска из Никополя отправили второй за ночь "пакет ракет" (шесть штук) из РСЗО, предварительно, HIMARS, в направлении Новой Каховки.

Чуть позже Рогов рассказал, что продолжается обстрел Энергодара со стороны ВСУ. Были слышны ещё около двух десятков взрывов.