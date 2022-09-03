НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 сентября, 23:44

В Энергодаре прогремело пять взрывов

Власти Запорожской области заявили, что украинские войска открыли огонь по Энергодару

Украинские военные в ночь на 3 сентября открыли огонь по Энергодару, прозвучало пять мощных взрывов. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В Энергодаре пять взрывов. Около 01:45–01:50 в городе энергетиков, рядом с которым находится Запорожская АЭС, прозвучали пять взрывов", — написал Рогов в своём телеграм-канале.

К Энергодару направляются десятки лодок с вооружёнными людьми

К Энергодару направляются десятки лодок с вооружёнными людьми

По его словам, украинские войска из Никополя отправили второй за ночь "пакет ракет" (шесть штук) из РСЗО, предварительно, HIMARS, в направлении Новой Каховки.

Чуть позже Рогов рассказал, что продолжается обстрел Энергодара со стороны ВСУ. Были слышны ещё около двух десятков взрывов.

Ранее Рогов заявил, что вечером в пятницу, 2 сентября, возобновились обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ. По его словам, удары были осуществлены из тяжёлого вооружения с противоположного берега Днепра. Обстрел начался примерно в 21:10.

После атаки ВСУ на Запорожскую АЭС Днепровская ЛЭП получила повреждения

После атаки ВСУ на Запорожскую АЭС Днепровская ЛЭП получила повреждения

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров