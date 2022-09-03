США не выдали визы российской делегации на ГА ООН
Небензя сообщил, что никто из делегации России на Генассамблею ООН не получил визу США
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что никто из российской делегации пока не получил американскую визу для участия в сессии Генассамблеи, которая пройдёт в сентябре. Об этом дипломат сообщил в письме генсеку организации Антониу Гутерришу.
"По состоянию на 1 сентября ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы не получил въездных виз в США. Аналогичная ситуация с сопровождающими журналистами и членами экипажа рейса нашего министра", — приводит РИА "Новости" текст письма российского дипломата.
Небензя пишет, что этот факт вызывает тревогу. Он обращает внимание, что власти США в последние несколько месяцев постоянно отказывали в выдаче въездных виз ряду российских делегатов, которые планировали участвовать в официальных мероприятиях ООН.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдёт с 20 по 26 сентября. Мероприятие предполагает очное присутствие всех делегаций. Делегацию из РФ возглавит глава МИД Сергей Лавров.
Ранее, напомним, Небензя сообщил, что США отказали в визе министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и сорвали тем самым его участие в саммите глав МВД в ООН. Он напомнил, что предоставление виз для иностранных делегатов является не привилегией, а международно-правовой обязанностью Вашингтона.
ТАСС / Zuma