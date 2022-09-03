США не выдали визы российской делегации на ГА ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что никто из российской делегации пока не получил американскую визу для участия в сессии Генассамблеи, которая пройдёт в сентябре. Об этом дипломат сообщил в письме генсеку организации Антониу Гутерришу.

"По состоянию на 1 сентября ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы не получил въездных виз в США. Аналогичная ситуация с сопровождающими журналистами и членами экипажа рейса нашего министра", — приводит РИА "Новости" текст письма российского дипломата.

Небензя пишет, что этот факт вызывает тревогу. Он обращает внимание, что власти США в последние несколько месяцев постоянно отказывали в выдаче въездных виз ряду российских делегатов, которые планировали участвовать в официальных мероприятиях ООН.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдёт с 20 по 26 сентября. Мероприятие предполагает очное присутствие всех делегаций. Делегацию из РФ возглавит глава МИД Сергей Лавров.