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2 сентября, 22:20

После атаки ВСУ на Запорожскую АЭС Днепровская ЛЭП получила повреждения

Днепровская ЛЭП перебита из-за обстрела Запорожской АЭС украинскими военными. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Гросси рассказал, что вызывает его беспокойство на Запорожской АЭС

"Три прилёта в 400 метрах восточнее ЗАЭС. Ещё один прилёт — между вторым и третьим энергоблоками. Перебита Днепровская ЛЭП. Атомная станция переведена на питание собственных нужд", — написал он в телеграм-канале.

Ранее Рогов заявил, что вечером в пятницу, 2 сентября, возобновились обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ. По его словам, удары были осуществлены из тяжёлого вооружения с противоположного берега Днепра. Обстрел начался примерно в 21:10.

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Два эксперта МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее высказал мнение, что обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС являются безответственными, подвергают опасности объект и прилегающие районы. Имеющие большое влияние на Киев европейские страны должны сделать всё возможное, чтобы фактически запретить продолжение этой очень и очень опасной деятельности, считает представитель Кремля.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Иван Косицын

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