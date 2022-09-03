После атаки ВСУ на Запорожскую АЭС Днепровская ЛЭП получила повреждения
Днепровская ЛЭП перебита из-за обстрела Запорожской АЭС украинскими военными. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Три прилёта в 400 метрах восточнее ЗАЭС. Ещё один прилёт — между вторым и третьим энергоблоками. Перебита Днепровская ЛЭП. Атомная станция переведена на питание собственных нужд", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Рогов заявил, что вечером в пятницу, 2 сентября, возобновились обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ. По его словам, удары были осуществлены из тяжёлого вооружения с противоположного берега Днепра. Обстрел начался примерно в 21:10.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее высказал мнение, что обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС являются безответственными, подвергают опасности объект и прилегающие районы. Имеющие большое влияние на Киев европейские страны должны сделать всё возможное, чтобы фактически запретить продолжение этой очень и очень опасной деятельности, считает представитель Кремля.
ТАСС / Сергей Мальгавко