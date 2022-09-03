После атаки ВСУ на Запорожскую АЭС Днепровская ЛЭП получила повреждения

Днепровская ЛЭП перебита из-за обстрела Запорожской АЭС украинскими военными. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Три прилёта в 400 метрах восточнее ЗАЭС. Ещё один прилёт — между вторым и третьим энергоблоками. Перебита Днепровская ЛЭП. Атомная станция переведена на питание собственных нужд", — написал он в телеграм-канале.

Ранее Рогов заявил, что вечером в пятницу, 2 сентября, возобновились обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ. По его словам, удары были осуществлены из тяжёлого вооружения с противоположного берега Днепра. Обстрел начался примерно в 21:10.