Самая быстрая в мире акула прыгнула на палубу яхты и навела ужас на рыбаков

У берегов штата Массачусетс, США, акула неожиданно выпрыгнула из воды и приземлилась прямо на рыбаков, находившихся на палубе яхты. На инцидент обратило внимание издание Daily Mail.

В США акула прыгнула на палубу яхты. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / cameronsinclair06

По информации издания, рыбаки на борту чартерной яхты компании Sea Ventures наблюдали за акулой-мако, которая считается самой быстрой в мире. Она может развивать скорость до 74 километров в час. Хищик выпрыгивал из воды на расстоянии около девяти метров от них. Один рыбак поймал акулу на удочку, но она пыталась высвободиться.

А спустя несколько секунд ещё одна акула прыгнула из воды и приземлилась прямо на мужчин, которые находились на палубе. Один из них успел отбежать, ещё двое замешкались. К счастью, никто не пострадал. Акуле поставили метку, чтобы следить за её перемещениями, после чего отпустили.