Волк загрыз любимую пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

Любимая пони главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли погибла при нападении волка. Об этом сообщает газета Bild.

"Один из хищников напал на любимую пони Урсулы фон дер Ляйен в ночь на пятницу, похитив её с пастбища в поместье главы Еврокомиссии в Бургдорф-Байнхорне (Нижняя Саксония) — всего в ста метрах от дома семьи", — отмечает издание.

По данным газеты, погибшую пони утром в пятницу, 2 сентября, обнаружил муж председателя ЕК. На место инцидента выехали сотрудник Сельскохозяйственной палаты и ветеринар, они взяли пробы.

"Вся семья ужасно расстроена этой новостью", — сказала изданию фон дер Ляйен, которая, к слову, с детства занимается верховой ездой.