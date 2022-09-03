Алла Пугачёва склонилась к гробу Горбачёва и погрозила ему пальцем с упрёком

Народная артистка СССР Алла Пугачёва приехала в Колонный зал Дома союзов, чтобы проститься с президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Певица возложила цветы к гробу политика и выразила соболезнования его родным и близким.

После этого Примадонна ещё раз подошла к гробу и что-то сказала первому и последнему президенту Советского Союза, погрозив ему пальцем.