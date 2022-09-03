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3 сентября, 07:56

Алла Пугачёва склонилась к гробу Горбачёва и погрозила ему пальцем с упрёком

Народная артистка СССР Алла Пугачёва приехала в Колонный зал Дома союзов, чтобы проститься с президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Певица возложила цветы к гробу политика и выразила соболезнования его родным и близким.

Алла Пугачёва простилась с Михаилом Горбачёвым. Видео © LIFE

После этого Примадонна ещё раз подошла к гробу и что-то сказала первому и последнему президенту Советского Союза, погрозив ему пальцем.

AFP: Премьер Венгрии Орбан посетит церемонию прощания с Горбачёвым

AFP: Премьер Венгрии Орбан посетит церемонию прощания с Горбачёвым

Напомним, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Сегодня в Москве проходит церемония прощания с политиком. У Колонного зала Дома союзов выстроилась огромная очередь из желающих проводить его в последний путь. Это уже сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, возложив цветы к гробу. Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Память президента СССР Михаила Горбачёва почтят и в Бундестаге.

Обложка ©

Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков

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