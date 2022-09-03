National Interest посоветовал НАТО бояться российских ЗРК "Тор"

Российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" способен противостоять новым угрозам НАТО, таким как высокоточные управляемые боеприпасы. Поэтому альянсу стоит его опасаться, предупредил обозреватель Чарли Гао в статье для The National Interest.

"ЗРК "Тор" был принят на вооружение в 1985 году. Он был похож на "Осу", но при этом был полностью автономным и мог действовать самостоятельно. Ракеты, радар слежения и поисковый радар объединены в одном транспортном средстве", — указал автор.

Он назвал "Тор" более эффективным, чем система ПВО "Панцирь-С1" и предположил, что тот сможет полностью её заменить. Также он предназначен для дивизионного звена, в отличие от "Панциря", у него более манёвренные ракеты. Более того, данный комплекс способен перехватывать четыре цели одновременно, в том числе ракеты полевой реактивной артиллерии, как, например, израильский "Железный купол".