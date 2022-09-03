Психолог объяснила эмансипацией приход старшеклассницы из Екатеринбурга на линейку в лифчике

Если подросток ведёт себя эпатажно, это может означать протест и провокацию, которые связаны с неприятием правил в семье и обществе, считает психолог Лариса Овчаренко. Так эксперт прокомментировала в беседе с Лайфом появление старшеклассницы в Екатеринбурге на торжественной линейке, посвящённой 1 Сентября, в нижнем белье.

"Это абсолютный протест. Вообще, 11 класс — это уже ранняя юность и вхождение во взрослый возраст, и это, конечно, период кризисный. И в данном случае он связан с выбором профессии, определением жизненного пути и выбора партнёра. Если ребёнок всё-таки эпатирует, то это может быть связано с провокативными действиями в отношении семьи, семейных правил, установок. Могли с мамой не договориться о форме и решить, что вот "я сейчас так пойду, и пусть тебе потом будет стыдно". Ну и, конечно, это может быть связано со школой или школьной формой", — предположила Овчаренко.

По словам психолога, это может быть и конфликт со школьной системой, но скорее связано с близким окружением. Таким решением девушка хотела продемонстрировать "эмансипированную реакцию", продиктованную желанием самопредъявления или самопрезентации среди сверстников, полагает психолог.

"Это больше похоже на такой личный вызов: "Я против устоев, против всех, потому что я хочу доказать свою состоятельность". Что она имеет право на какое-то мнение, на свою позицию. Я думаю, эти причины являются ведущими. Она не просто протестует и не приходит в школу, а приходит в таком экстремальном наряде, стремясь показать, что она имеет право так сделать", — объяснила специалист.