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Регион
Опубликовано 3 сентября 2022, 10:28

Эфиопия вызвалась поставлять в Россию больше кофе

Посол Эфиопии Тегену заявил о готовности нарастить экспорт кофе в Россию

На фоне ожидания роста цен из-за неурожаев в Азии и Латинской Америке Эфиопия готова нарастить экспорт кофе в Россию, если получит запрос о такой необходимости. Об этом РИА "Новости" сообщил посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену.

"Если будет запрос со стороны России, мы сможем увеличить объёмы, без проблем", — подчеркнул он.

По его словам, в Эфиопии нет проблем с кофе и его производство продолжается постоянно. Дипломат подчеркнул, что местные производители готовы поставлять кофейные зёрна в любую страну.

На Украине сообщили, что в Эфиопию из порта Южный отправилось судно с зерном
На Украине сообщили, что в Эфиопию из порта Южный отправилось судно с зерном

Напомним, ранее эксперты рабочей группы FoodNet спрогнозировали подорожание кофе в России на 30%. По словам специалистов, проблемы с урожаем кофе в странах Азии и Латинской Америки уже повлияли на его стоимость на мировых рынках.

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Unsplash

Оксана Попова
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