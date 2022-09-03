Эфиопия вызвалась поставлять в Россию больше кофе

На фоне ожидания роста цен из-за неурожаев в Азии и Латинской Америке Эфиопия готова нарастить экспорт кофе в Россию, если получит запрос о такой необходимости. Об этом РИА "Новости" сообщил посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену.

"Если будет запрос со стороны России, мы сможем увеличить объёмы, без проблем", — подчеркнул он.

По его словам, в Эфиопии нет проблем с кофе и его производство продолжается постоянно. Дипломат подчеркнул, что местные производители готовы поставлять кофейные зёрна в любую страну.