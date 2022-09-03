Эфиопия вызвалась поставлять в Россию больше кофе
Посол Эфиопии Тегену заявил о готовности нарастить экспорт кофе в Россию
На фоне ожидания роста цен из-за неурожаев в Азии и Латинской Америке Эфиопия готова нарастить экспорт кофе в Россию, если получит запрос о такой необходимости. Об этом РИА "Новости" сообщил посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену.
"Если будет запрос со стороны России, мы сможем увеличить объёмы, без проблем", — подчеркнул он.
По его словам, в Эфиопии нет проблем с кофе и его производство продолжается постоянно. Дипломат подчеркнул, что местные производители готовы поставлять кофейные зёрна в любую страну.
Напомним, ранее эксперты рабочей группы FoodNet спрогнозировали подорожание кофе в России на 30%. По словам специалистов, проблемы с урожаем кофе в странах Азии и Латинской Америки уже повлияли на его стоимость на мировых рынках.
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