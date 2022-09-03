Минобороны РФ показало видео боевой работы подразделений ВДВ, успешно отразивших атаку украинских военных. Российский десантник отметил, что бойцы ВСУ едва продержались два часа, после отступления им дали возможность и время забрать раненых.

"Услышали звук техники, подняли птичку. Наша артиллерия работала так, что шансов не было. Танки работали, гранатомёты. <...> Два часа они продержались. <...> Мы дали им время, шанс забрать раненых. Мы все видели, как их эвакуировали. Никто не наносил по ним огонь", — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Тихий.