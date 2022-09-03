Опубликовано видео остановки прорыва ВСУ российскими десантниками
Минобороны РФ показало видео остановки прорыва ВСУ российскими десантниками
Минобороны РФ показало видео боевой работы подразделений ВДВ, успешно отразивших атаку украинских военных. Российский десантник отметил, что бойцы ВСУ едва продержались два часа, после отступления им дали возможность и время забрать раненых.
Работа подразделений ВДВ в ходе спецоперации. Видео © t.me / Минобороны РФ
"Услышали звук техники, подняли птичку. Наша артиллерия работала так, что шансов не было. Танки работали, гранатомёты. <...> Два часа они продержались. <...> Мы дали им время, шанс забрать раненых. Мы все видели, как их эвакуировали. Никто не наносил по ним огонь", — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Тихий.
На кадрах также показана стрельба с закрытых позиций из миномётов калибра 82 и 120 миллиметров. Подразделения ВДВ полностью уничтожили группу украинской пехоты, вычислив её разведкой с беспилотника.
Накануне сообщалось, что ВКС РФ поразили командный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ восточнее населённого пункта Михайловка ДНР. В результате 12 офицеров ликвидированы и 31 военнослужащий ранен.
t.me / Минобороны РФ