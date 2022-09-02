Беспилотник ВСУ с боевым зарядом сбили на подлёте к ЗАЭС
Российские военные сбили украинский беспилотник в нескольких сотнях метров от ЗАЭС
Российские военные сбили беспилотник ВСУ с боевым зарядом в нескольких сотнях метров от Запорожской АЭС, где всё ещё находятся инспекторы МАГАТЭ. Об этом сообщает Администрация города Энергодара.
"Российские военнослужащие, охраняющие периметр ЗАЭС, сбили беспилотник ВСУ с боевым зарядом за несколько сотен метров от станции. Администрация сообщает, что снаряд не сдетонировал. Украинские боевики, очевидно, продолжают попытки атаковать станцию, несмотря на то что там находятся сотрудники МАГАТЭ", — сказано в сообщении.
Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. Гросси оставил на ЗАЭС на несколько дней восемь инспекторов МАГАТЭ. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции. При этом украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации МАГАТЭ, нанеся три артиллерийских удара.
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