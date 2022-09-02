Беспилотник ВСУ с боевым зарядом сбили на подлёте к ЗАЭС

Российские военные сбили беспилотник ВСУ с боевым зарядом в нескольких сотнях метров от Запорожской АЭС, где всё ещё находятся инспекторы МАГАТЭ. Об этом сообщает Администрация города Энергодара.

"Российские военнослужащие, охраняющие периметр ЗАЭС, сбили беспилотник ВСУ с боевым зарядом за несколько сотен метров от станции. Администрация сообщает, что снаряд не сдетонировал. Украинские боевики, очевидно, продолжают попытки атаковать станцию, несмотря на то что там находятся сотрудники МАГАТЭ", — сказано в сообщении.