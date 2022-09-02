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2 сентября, 18:13

Маркус Эдерер покинул должность посла ЕС в России

Посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что с 1 сентября покинул пост

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил, что его последний рабочий день в этой должности был 31 августа.

"Сегодня мой последний день в должности посла Евросоюза [в РФ]", — сказал дипломат в интервью RTVI, которое было записано 31 августа и опубликовано сегодня.

Напомним, Маркус Эдерер был назначен послом Европейского союза в Российской Федерации, главой Представительства ЕС в Москве в мае 2017 года вместо литовца Вигаудаса Ушацкаса. Ранее сообщалось, что дипломат был вызван в МИД из-за ограничения транзита товаров в Калининградскую область через Литву.

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ТАСС / Фадеичев Сергей

Андрей Бражников

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