Маркус Эдерер покинул должность посла ЕС в России
Посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что с 1 сентября покинул пост
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил, что его последний рабочий день в этой должности был 31 августа.
"Сегодня мой последний день в должности посла Евросоюза [в РФ]", — сказал дипломат в интервью RTVI, которое было записано 31 августа и опубликовано сегодня.
Напомним, Маркус Эдерер был назначен послом Европейского союза в Российской Федерации, главой Представительства ЕС в Москве в мае 2017 года вместо литовца Вигаудаса Ушацкаса. Ранее сообщалось, что дипломат был вызван в МИД из-за ограничения транзита товаров в Калининградскую область через Литву.
ТАСС / Фадеичев Сергей