Маркус Эдерер покинул должность посла ЕС в России

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил, что его последний рабочий день в этой должности был 31 августа.

"Сегодня мой последний день в должности посла Евросоюза [в РФ]", — сказал дипломат в интервью RTVI, которое было записано 31 августа и опубликовано сегодня.