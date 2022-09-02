Рэпер XALID разбился насмерть на мотоцикле после выпуска пророческого трека

В Уфе в ночь на 2 сентября в страшной аварии погиб 25-летний российский рэпер Халид Хайбуллин, известный слушателям как XALID, пишет UFA1.RU. Его мотоцикл BMW столкнулся с автомобилем марки Ford Focus, который разворачивался на проспекте Октября, рядом с остановкой.

Халид Хайбуллин рядом со своим мотоциклом. Фото © Vk.com / X A L I D

Музыкант погиб на месте. Пострадавший водитель Ford был отпущен домой. Смерть певца подтвердила его мать, забравшая тело из морга. Ранее музыкант публиковал фото своего мотоцикла BMW, одно из них было помещено на обложку его последнего альбома. В одном из треков — "Шлем на балаклаве" — он будто предсказал страшный финал своей жизни.

"Для нас не проблема разогнаться до двухсот. Главное самим не стать одними из "двухсот", — прозвучало в композиции, отсылая слушателя к термину "Груз 200".