Бывшая советница Рейгана раскрыла, какой подарок Горбачёв сделал американцам
Экс-советница Рейгана Масси рассказала, что Горбачёв открыл для американцев русских
Президент СССР Михаил Горбачёв оказал Америке большую услугу, открыв для неё русский народ и попытавшись сблизить две страны. Об этом рассказала бывшая советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси.
"И я знаю, что он оказал США большую услугу. Он подарил нам русских. Ни одному из россиян, которых я знала прежде, не позволялось выехать в США, они вообще не могли выезжать", — цитирует её РИА "Новости".
По словам Масси, Горбачёв был очень весёлым человеком и всегда разговаривал по-русски. При этом экс-советница Рейгана призналась, что для неё сложно выделить "самую важную" встречу с политиком, ведь она считала его своим другом, питая к нему одновременно симпатию и уважение.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачёвым. У Колонного зала Дома союзов выстроилась огромная очередь из желающих проститься с экс-президентом СССР. Это уже сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, возложив цветы к гробу.
Напомним, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком проходит сегодня в Доме союзов, похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Память президента СССР Михаила Горбачёва почтят и в Бундестаге.
Wikipedia / RIA Novosti archive