Бывшая советница Рейгана раскрыла, какой подарок Горбачёв сделал американцам

Президент СССР Михаил Горбачёв оказал Америке большую услугу, открыв для неё русский народ и попытавшись сблизить две страны. Об этом рассказала бывшая советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси.

"И я знаю, что он оказал США большую услугу. Он подарил нам русских. Ни одному из россиян, которых я знала прежде, не позволялось выехать в США, они вообще не могли выезжать", — цитирует её РИА "Новости".

По словам Масси, Горбачёв был очень весёлым человеком и всегда разговаривал по-русски. При этом экс-советница Рейгана призналась, что для неё сложно выделить "самую важную" встречу с политиком, ведь она считала его своим другом, питая к нему одновременно симпатию и уважение.