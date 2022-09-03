6 привычек, которые появились у россиян в эпоху Горбачёва
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Эпоха правления последнего генсека СССР, президента Михаила Горбачёва потрясла основы государства и привела не только к гласности и перестройке, но и к изменению привычек граждан.
Брейк-данс-батл в парке Горького. Москва, 1988 год. Обложка © Getty Images / Peter Turnley / Corbis / VCG
Равнение на западную музыку
Международный фестиваль рок-музыки на центральной спортивной арене имени В.И. Ленина в "Лужниках". СССР. Москва. 12 августа 1989 года. Фото © ТАСС / Александр Чумичев, Владимир Яцина
Именно в 1980-е при Горбачёве советские люди впервые познакомились с MTV. В моду вошли Modern Talking и Bad Boys Blue, певицы C. C. Catch и Сабрина. Если в начале 1980-х школьников стыдили за то, что они на вечере не поют комсомольские песни, то к концу 1980-х это уже и в голову никому не приходило. Школьные дискотеки захватывала западная музыка, а количество самодеятельных коллективов, старающихся приблизиться к недостижимому, росло в геометрической прогрессии. Студенты выносили двери в актовых залах институтов в жажде попасть на фестивали рок-музыки.
Впервые можно было слушать не только патриотические песни в исполнении Кобзона, Лещенко и Магомаева и песни о Волге-матушке, а другую музыку. Увы, она почти вся оказалась западной. Сказались отрыв наших музыкантов от современных мировых течений и поддержка государством исключительно эстрадных певцов. Шлягеры "Суббота есть суббота" в исполнении Игоря Скляра, "Жёлтые ботинки!" Жанны Агузаровой или "По утрам, надев трусы, не забудьте про часы!" хотя и запоминались, на танцполах не могли конкурировать с яркими, ритмичными западными композициями.
Советские граждане были сражены разнообразием музыкальных течений, в СССР впервые появились клубы любителей металла и хард-рока. Да, именно в эти годы стали популярными "Чёрный кофе", "Ария" и "Парк Горького", но часто им предпочитали Scorpions, AC/DC, Kiss и бессмертный Pink Floyd.
Яркая одежда
Фото © ТАСС / Валерий Христофоров
Очевидно, что до перестройки в СССР имелись серьёзные проблемы с красителями. Вся одежда была в тёмных тонах. Мужские костюмы — чёрные, серые и коричневые. Материал для женских платьев тоже продавался тёмных расцветок с "бабушкиными" узорами — в мелкий цветочек или с турецкими огурцами. Именно в восьмидесятые к нам пришла яркая западная мода: крупная пластмассовая бижутерия, клипсы, широкие пояса, браслеты, пиджаки с подплечиками и невообразимые начёсы а-ля поп-звезда. Скромность уходила в прошлое, уступая место заводным, ярко одетым девахам, которые с утра чёрным карандашом из набора "Акварель" рисовали себе глаза в пол-лица и сооружали на голове с помощью лака "Прелесть" настоящие башни. Они обязательно жевали жевательную резинку и, подобно героиням знаменитой "Маленькой Веры", витиевато выражались: "Я тащусь, как удав по пачке дуста!"
Пить всё, что горит
Фото © ТАСС / Сергей Метелица
Антиалкогольная кампания началась в СССР в 1985 году и получила в народе название "горбачёвской". Собственно, намерения были благими, но привели к противоположному результату. Простыми гражданами реформа была встречена в штыки: "Опять чиновники против народа!" В 1984 году СССР на душу населения потреблял 14 литров чистого алкоголя в год. Это означало, что каждый взрослый мужчина употреблял до 110 бутылок водки. Сейчас употребление крепких напитков в России составляет до пяти литров в год на человека.
Страна спивалась, не видя перспектив. Но перспективы не были даны и Горбачёвым, вместо этого трезвость буквально насаждалась сверху. Было сокращено время работы винных магазинов, вырублены тысячи гектаров лучших виноградников, водку и вино стали продавать по талонам. Далее последовал запрет на распитие спиртного в скверах, парках и поездах. За пьянку увольняли с работы, выкидывали из институтов и исключали из партии. К концу 1986 года цена бутылки "беленькой" превысила 9 рублей. Народ откликнулся на это творчеством.
"За десятку белая,
по червонцу сладкое,
что же ты наделала,
голова с заплаткою?"
Пить, впрочем, не перестали. Наоборот, в знак протеста пить стали даже те, кто раньше не пил. Так как производство спиртного упало в два раза, граждане стали гнать самогон и ставить бражку, а если не было такой возможности (ведь на сахар тоже нужны были талоны), извлекали спиртное из всего, что его содержало, в том числе из одеколонов и растворителей. В общем, как это делать, знали и до Горбачёва, но в его эпоху привычка к крепкому алкоголю была привита большой части населения страны. Любой запрет вызывает нездоровый интерес, особенно у молодёжи. Так случилось и на этот раз. Рецепты "как ставить бражку", как из черёмухи сделать вино, переписывались от руки и передавались из уст в уста. А "безалкогольные свадьбы" на второй день так обильно сдабривались деревенским самогоном, что уж лучше бы они были алкогольными. Те, кто мог раздобыть выпивку, в компании ценились. А самые безбашенные пробовали различные "рецепты". Всё это нашло отражение в фильме Карена Шахназарова "Курьер" 1986 года, в котором главный герой, дабы шокировать мажоров и показать свою "бывалость", лихо выпивает французские духи хозяйки дома.
Официальная статистика гласит, что горбачёвская кампания принесла благо: рождаемость пошла вверх, а продолжительность жизни мужчин выросла на два с лишним года. Но тем не менее многие тогда навсегда получили отвращение к крепким напиткам, а другие стали неразборчивыми и пить всё, что горит.
Эффект Голливуда
Видеосалон в Челябинске, 1988 год. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер
Если взрослое население опиралось на свой опыт и образование и могло отсеивать информацию, обрушившуюся на страну благодаря новому генсеку, то молодёжь безоговорочно верила всему, что показывали по телевизору или в видеосалонах. Иногда это шло на пользу. Насмотревшиеся фильмов с Арнольдом Шварценеггером подростки шли в качалки и до седьмого пота поднимали штанги. Впереди их ждали 1990-е и бандитские разборки. А другие смотрели в подпольных салонах эротику вроде фильма "Греческая смоковница" ("Плод созрел") об эротических похождениях юной студентки в Европе и воспринимали это не как выдумку режиссёра, а как руководство к действию, и пускались во все тяжкие. Третьи навсегда пугались "Экзорсиста", поражались тому, как экстрасенс Юрий Лонго "воскрешает" мертвеца в московском морге, и навсегда уходили в секты.
Электронные игры
Фото © ТАСС / Борис Кавашкин
В конце 1980-х в страну стали завозить первые компьютеры IBM, и с ними к нам проникли электронные игры. Нет, у нас тоже были свои электронные игрушки, однако большей части населения они были недоступны, ими развлекались сотрудники информационно-вычислительных центров, в которых советские ЭВМ занимали целые этажи, а мониторы напоминали старые телевизоры. Первые импортные компьютеры тоже были слабенькими, тем не менее мониторы у них были цветными, а блоки тянули и "Тетрис", и "Пакмана", который бегал по лабиринтам и ел то привидения, то акул. Кто бы мог подумать, что всё это вырастет в огромную индустрию, а игроманию будут лечить.
Привычка высказывать своё мнение
Фото © ТАСС / Валерий Христофоров
В СССР высказывать мнение, отличное от мнения учителей или просто окружающих, было чревато тем, что тебя не поймут и осудят. Именно поэтому люди сначала думали и только потом говорили. Но "гласность", которую провозгласил новый генсек, и "плюрализм мнений", который он внедрял, в итоге развязали советским гражданам язык, своё мнение они стали высказывать по поводу и без повода. На советских кухнях снова разгорались жаркие политические дебаты, многие касались и самого генсека. Все понимали, что в стране происходит кардинальная ломка, но не все понимали, к чему она может привести. Поэтому в те годы Горбачёва некоторые считали "смелым реформатором". Жаль, что мало кто знал, что на самом деле происходит в Кремле, а те, кто знал, так и не решились воспрепятствовать развалу огромной самодостаточной страны.
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