6 привычек, которые появились у россиян в эпоху Горбачёва Оглавление Равнение на западную музыку Яркая одежда Пить всё, что горит Эффект Голливуда Электронные игры Привычка высказывать своё мнение Эпоха правления последнего генсека СССР, президента Михаила Горбачёва потрясла основы государства и привела не только к гласности и перестройке, но и к изменению привычек граждан. 66558 66558 Брейк-данс-батл в парке Горького. Москва, 1988 год. Обложка © Getty Images / Peter Turnley / Corbis / VCG

Равнение на западную музыку

Международный фестиваль рок-музыки на центральной спортивной арене имени В.И. Ленина в "Лужниках". СССР. Москва. 12 августа 1989 года. Фото © ТАСС / Александр Чумичев, Владимир Яцина

Именно в 1980-е при Горбачёве советские люди впервые познакомились с MTV. В моду вошли Modern Talking и Bad Boys Blue, певицы C. C. Catch и Сабрина. Если в начале 1980-х школьников стыдили за то, что они на вечере не поют комсомольские песни, то к концу 1980-х это уже и в голову никому не приходило. Школьные дискотеки захватывала западная музыка, а количество самодеятельных коллективов, старающихся приблизиться к недостижимому, росло в геометрической прогрессии. Студенты выносили двери в актовых залах институтов в жажде попасть на фестивали рок-музыки.

Впервые можно было слушать не только патриотические песни в исполнении Кобзона, Лещенко и Магомаева и песни о Волге-матушке, а другую музыку. Увы, она почти вся оказалась западной. Сказались отрыв наших музыкантов от современных мировых течений и поддержка государством исключительно эстрадных певцов. Шлягеры "Суббота есть суббота" в исполнении Игоря Скляра, "Жёлтые ботинки!" Жанны Агузаровой или "По утрам, надев трусы, не забудьте про часы!" хотя и запоминались, на танцполах не могли конкурировать с яркими, ритмичными западными композициями.

Советские граждане были сражены разнообразием музыкальных течений, в СССР впервые появились клубы любителей металла и хард-рока. Да, именно в эти годы стали популярными "Чёрный кофе", "Ария" и "Парк Горького", но часто им предпочитали Scorpions, AC/DC, Kiss и бессмертный Pink Floyd.

Яркая одежда

Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Очевидно, что до перестройки в СССР имелись серьёзные проблемы с красителями. Вся одежда была в тёмных тонах. Мужские костюмы — чёрные, серые и коричневые. Материал для женских платьев тоже продавался тёмных расцветок с "бабушкиными" узорами — в мелкий цветочек или с турецкими огурцами. Именно в восьмидесятые к нам пришла яркая западная мода: крупная пластмассовая бижутерия, клипсы, широкие пояса, браслеты, пиджаки с подплечиками и невообразимые начёсы а-ля поп-звезда. Скромность уходила в прошлое, уступая место заводным, ярко одетым девахам, которые с утра чёрным карандашом из набора "Акварель" рисовали себе глаза в пол-лица и сооружали на голове с помощью лака "Прелесть" настоящие башни. Они обязательно жевали жевательную резинку и, подобно героиням знаменитой "Маленькой Веры", витиевато выражались: "Я тащусь, как удав по пачке дуста!"

Пить всё, что горит

Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Антиалкогольная кампания началась в СССР в 1985 году и получила в народе название "горбачёвской". Собственно, намерения были благими, но привели к противоположному результату. Простыми гражданами реформа была встречена в штыки: "Опять чиновники против народа!" В 1984 году СССР на душу населения потреблял 14 литров чистого алкоголя в год. Это означало, что каждый взрослый мужчина употреблял до 110 бутылок водки. Сейчас употребление крепких напитков в России составляет до пяти литров в год на человека.

Страна спивалась, не видя перспектив. Но перспективы не были даны и Горбачёвым, вместо этого трезвость буквально насаждалась сверху. Было сокращено время работы винных магазинов, вырублены тысячи гектаров лучших виноградников, водку и вино стали продавать по талонам. Далее последовал запрет на распитие спиртного в скверах, парках и поездах. За пьянку увольняли с работы, выкидывали из институтов и исключали из партии. К концу 1986 года цена бутылки "беленькой" превысила 9 рублей. Народ откликнулся на это творчеством.

"За десятку белая, по червонцу сладкое, что же ты наделала, голова с заплаткою?"

Пить, впрочем, не перестали. Наоборот, в знак протеста пить стали даже те, кто раньше не пил. Так как производство спиртного упало в два раза, граждане стали гнать самогон и ставить бражку, а если не было такой возможности (ведь на сахар тоже нужны были талоны), извлекали спиртное из всего, что его содержало, в том числе из одеколонов и растворителей. В общем, как это делать, знали и до Горбачёва, но в его эпоху привычка к крепкому алкоголю была привита большой части населения страны. Любой запрет вызывает нездоровый интерес, особенно у молодёжи. Так случилось и на этот раз. Рецепты "как ставить бражку", как из черёмухи сделать вино, переписывались от руки и передавались из уст в уста. А "безалкогольные свадьбы" на второй день так обильно сдабривались деревенским самогоном, что уж лучше бы они были алкогольными. Те, кто мог раздобыть выпивку, в компании ценились. А самые безбашенные пробовали различные "рецепты". Всё это нашло отражение в фильме Карена Шахназарова "Курьер" 1986 года, в котором главный герой, дабы шокировать мажоров и показать свою "бывалость", лихо выпивает французские духи хозяйки дома.

Официальная статистика гласит, что горбачёвская кампания принесла благо: рождаемость пошла вверх, а продолжительность жизни мужчин выросла на два с лишним года. Но тем не менее многие тогда навсегда получили отвращение к крепким напиткам, а другие стали неразборчивыми и пить всё, что горит.

Эффект Голливуда

Видеосалон в Челябинске, 1988 год. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Если взрослое население опиралось на свой опыт и образование и могло отсеивать информацию, обрушившуюся на страну благодаря новому генсеку, то молодёжь безоговорочно верила всему, что показывали по телевизору или в видеосалонах. Иногда это шло на пользу. Насмотревшиеся фильмов с Арнольдом Шварценеггером подростки шли в качалки и до седьмого пота поднимали штанги. Впереди их ждали 1990-е и бандитские разборки. А другие смотрели в подпольных салонах эротику вроде фильма "Греческая смоковница" ("Плод созрел") об эротических похождениях юной студентки в Европе и воспринимали это не как выдумку режиссёра, а как руководство к действию, и пускались во все тяжкие. Третьи навсегда пугались "Экзорсиста", поражались тому, как экстрасенс Юрий Лонго "воскрешает" мертвеца в московском морге, и навсегда уходили в секты.

Электронные игры

Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

В конце 1980-х в страну стали завозить первые компьютеры IBM, и с ними к нам проникли электронные игры. Нет, у нас тоже были свои электронные игрушки, однако большей части населения они были недоступны, ими развлекались сотрудники информационно-вычислительных центров, в которых советские ЭВМ занимали целые этажи, а мониторы напоминали старые телевизоры. Первые импортные компьютеры тоже были слабенькими, тем не менее мониторы у них были цветными, а блоки тянули и "Тетрис", и "Пакмана", который бегал по лабиринтам и ел то привидения, то акул. Кто бы мог подумать, что всё это вырастет в огромную индустрию, а игроманию будут лечить.

Привычка высказывать своё мнение

Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

В СССР высказывать мнение, отличное от мнения учителей или просто окружающих, было чревато тем, что тебя не поймут и осудят. Именно поэтому люди сначала думали и только потом говорили. Но "гласность", которую провозгласил новый генсек, и "плюрализм мнений", который он внедрял, в итоге развязали советским гражданам язык, своё мнение они стали высказывать по поводу и без повода. На советских кухнях снова разгорались жаркие политические дебаты, многие касались и самого генсека. Все понимали, что в стране происходит кардинальная ломка, но не все понимали, к чему она может привести. Поэтому в те годы Горбачёва некоторые считали "смелым реформатором". Жаль, что мало кто знал, что на самом деле происходит в Кремле, а те, кто знал, так и не решились воспрепятствовать развалу огромной самодостаточной страны.

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин Почему у россиян до сих пор наблюдается ностальгия по СССР? 0 У советской жизни было много плюсов и столько же минусов Социалистический строй слишком сильно отличался от нынешнего уклада Все жили мечтой

Авторы Майя Новик