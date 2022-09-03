6 привычек, которые появились у россиян в эпоху Горбачёва Эпоха правления последнего генсека СССР, президента Михаила Горбачёва потрясла основы государства и привела не только к гласности и перестройке, но и к изменению привычек граждан. 2 сентября, 21:40 Брейк-данс-батл в парке Горького, Москва, 1988 год. Обложка © Getty Images / Peter Turnley / Corbis / VCG

Равнение на западную музыку

Международный фестиваль рок-музыки на центральной спортивной арене имени В.И. Ленина в "Лужниках". СССР. Москва. 12 августа 1989 года. Фото © ТАСС / Александр Чумичев, Владимир Яцина

Именно в 1980-е при Горбачёве советские люди впервые познакомились с MTV. В моду вошли Modern Talking и Bad Boys Blue, певицы C. C. Catch и Сабрина. Если в начале 1980-х школьников стыдили за то, что они на вечере не поют комсомольские песни, то к концу 1980-х это уже и в голову никому не приходило. Школьные дискотеки захватывала западная музыка, а количество самодеятельных коллективов, старающихся приблизиться к недостижимому, росло в геометрической прогрессии. Студенты выносили двери в актовых залах институтов в жажде попасть на фестивали рок-музыки.

Впервые можно было слушать не только патриотические песни в исполнении Кобзона, Лещенко и Магомаева и песни о Волге-матушке, а другую музыку. Увы, она почти вся оказалась западной. Сказались отрыв наших музыкантов от современных мировых течений и поддержка государством исключительно эстрадных певцов. Шлягеры "Суббота есть суббота" в исполнении Игоря Скляра, "Жёлтые ботинки!" Жанны Агузаровой или "По утрам, надев трусы, не забудьте про часы!" хотя и запоминались, на танцполах не могли конкурировать с яркими, ритмичными западными композициями.

Советские граждане были сражены разнообразием музыкальных течений, в СССР впервые появились клубы любителей металла и хард-рока. Да, именно в эти годы стали популярными "Чёрный кофе", "Ария" и "Парк Горького", но часто им предпочитали Scorpions, AC/DC, Kiss и бессмертный Pink Floyd.

Яркая одежда

Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Очевидно, что до перестройки в СССР имелись серьёзные проблемы с красителями. Вся одежда была в тёмных тонах. Мужские костюмы — чёрные, серые и коричневые. Материал для женских платьев тоже продавался тёмных расцветок с "бабушкиными" узорами – в мелкий цветочек или с турецкими огурцами. Именно в восьмидесятые к нам пришла яркая западная мода: крупная пластмассовая бижутерия, вошли в моду клипсы, широкие пояса, браслеты, пиджаки с подплечиками и невообразимые начесы а-ля поп-звезда. Скромность уходила в прошлое, уступая место заводным, ярко одетым девахам, которые с утра черным карандашом из набора «Акварель» рисовали себе глаза в пол-лица и сооружали на голове с помощью лака «Прелесть» настоящие башни. Они обязательно жевали жевательную резинку и, подобно героиням знаменитой «Маленькой Веры», витиевато выражались: «Я тащусь, как удав по пачке дуста!»

Пить все, что горит

Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Антиалкогольная компания началась в СССР в 1985 году и поучила в народе название «горбачёвской». Собственно, намерения были благими, но привели к противоположному результату. Простыми гражданами реформа была встречена в штыки: «Опять чиновники против народа!» В 1984 году СССР на душу населения потреблял 14 литров чистого алкоголя в год. Это означало, что каждый взрослый мужчина употреблял до 110 бутылок водки. Сейчас употребление крепких напитков в России составляет до 5 литров в год на человека.

Страна спивалась, не видя перспектив. Но перспективы не были даны и Горбачевым, вместо этого трезвость буквально насаждалась сверху. Было сокращено время работы винных магазинов, вырублены тысячи гектаров лучших виноградников, водку и вино стали продавать по талонам. Далее последовал запрет распивать спиртное в скверах и парках, в поездах. За пьянку увольняли с работы, выкидывали из институтов и исключали из партии. К концу 1986 года цена бутылки «беленькой» превысила 9 рублей. Народ откликнулся на это творчеством.

«За десятку белая, по червонцу сладкое, что же ты наделала, голова с заплаткою?»

Пить, впрочем, не перестали. Наоборот, в знак протеста пить стали даже те, кто раньше не пил. Так как производство спиртного упало в два раза, граждане стали гнать самогон и ставить бражку, а если не было такой возможности, ведь на сахар тоже нужны были талоны, извлекали спиртное из всего, что его содержало, в том числе из одеколонов и растворителей. В общем-то, как это делать, знали и до Горбачева, но в его эпоху привычка к крепкому алкоголю были привита большой части населения страны. Любой запрет вызывает нездоровый интерес, особенно у молодежи. Так случилось и на этот раз. Рецепты «как ставить бражку», как из черемухи сделать вино, переписывались от руки и передавались из уст в уста. А «безалкогольные» свадьбы на второй день так обильно сдабривались деревенским самогоном, что уж лучше бы они были алкогольными. Те, кто мог раздобыть выпивку, в компании ценились. А самые безбашенные пробовали различные «рецепты». Все это нашло отражение в фильме Карена Шахназарова «Курьер» 1986 года, в котором главный герой, дабы шокировать мажоров и показать свою «бывалость», лихо выпивает французские духи хозяйки дома.

Официальная статистика гласит, что горбачёвская кампания принесла благо: рождаемость пошла вверх, а продолжительность жизни мужчин выросла на 2,6 года. Но тем не менее, многие в те годы навсегда получили отвращение к крепким напиткам, а другие приучились быть неразборчивыми и пить все, что горит.

Эффект Голливуда

Видеосалон в Челябинске, 1988 год. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Если взрослое население опиралось на свой опыт и образование и могло отсеивать информацию, обрушившуюся на страну благодаря новому генсеку, то молодежь безоговорочно верила всему, что показывали по телевизору или в видеосалонах. Иногда это шло на пользу. Насмотревшиеся фильмов с Арнольдом Шварценеггером подростки шли в качалки и до седьмого пота поднимали штанги. Ну как на пользу? Впереди их ждали 1990-е и бандитские разборки. А другие смотрели в подпольных салонах эротику, вроде фильма «Греческая смоковница. Плод созрел» об эротических похождениях юной студентки в Европе – и воспринимали это не как выдумку режиссера, а как руководство к действию и пускались во все тяжкие. Третьи навсегда пугались «Экзорсиста», поражались тому, как экстрасенс Юрий Лонго «воскрешает» мертвеца в московском морге и навсегда уходили в секты.

Электронные игры

Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

В конце 1980-х в страну стали завозить первые компьютеры IBM, и с ними к нам проникли электронные игры. Нет, у нас тоже были свои электронные игрушки, однако большей части населения они были недоступны; ими развлекались сотрудники информационно-вычислительных центров, в которых советские ЭВМ занимали целые этажи, а мониторы напоминали старые телевизоры. Первые импортные компьютеры тоже были слабенькими, но тем не менее мониторы у них были цветными, а блоки тянули и «Тетрис», и «Пакмана», который бегал по лабиринтам и ел то привидения, то акул. Кто бы мог подумать, что все это вырастет в огромную индустрию, а игроманию будут лечить.

Привычка высказывать свое мнение

Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

В СССР высказывать мнение, отличное от мнения учителей или просто окружающих, было чревато тем, что тебя не поймут и осудят. Именно поэтому люди сначала думали, и только потом говорили. Но «гласность», которую провозгласил новый генсек, и «плюрализм мнений», которое он внедрял, в конце концов, развязали советским гражданам язык, и свое мнение они стали высказывать по поводу и без повода. На советских кухнях снова разгорались жаркие политические дебаты и многие из них касались и самого генсека. Все понимали, что в стране происходит кардинальная ломка, но не все понимали, к чему она может провести. Поэтому в те годы Горбачева некоторые считали «смелым реформатором». Жаль, что мало кто знал, что на самом деле происходит в Кремле, а те, кто знал, так и не решились воспрепятствовать развалу огромной, самодостаточной страны.

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин Почему у россиян до сих пор наблюдается ностальгия по СССР? 0 У советской жизни было много плюсов и столько же минусов Социалистический строй слишком сильно отличался от нынешнего уклада Все жили мечтой

Авторы Майя Новик