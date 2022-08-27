Привычки из 1990-х, которые всех достали Эти годы были для нашей страны настоящим адом. Тем не менее до сих пор некоторые не только с удовольствием их вспоминают, но и достают окружающих привычками, вынесенными из трудного прошлого. 26 августа, 21:40 Кадр © "Жмурки". Режиссёр Алексей Балабанов, сценаристы Алексей Балабанов, Стас Мохначев / Кинопоиск

Презрение к рабочим

Привычка превозносить офисную работу, а рабочих считать быдлом. Это представление активно насаждалось в девяностые годы западными кураторами. Иностранные компании даже прибегали к такому приёму, как ежемесячная выплата офисным работникам на приличную одежду. Об этом бывшие советские люди рассказывали друг другу с восхищением, не понимая, что компании приходят в Россию не для того, чтобы нарядить "местных туземцев", а для того, чтобы ограбить страну.

В этом году почти все эти компании наконец-то освободили пространство, деоккупировали страну. А вот привычка кривить губы при упоминании рабочих специальностей осталась. Вот блогер — это круто, а хороший кузнец — это ну такое... Да что с вами, люди? Вас зальёт канализационными водами, если к вам не придёт слесарь и не устранит засор. Или вы останетесь без калитки, если её не откуёт всё тот же кузнец, я уже не говорю, что вас просто убьют враги, если рабочий "Уралвагонзавода" не выполнит оборонный заказ. Страна сильна рабочим классом!

Превозношение гуманитариев

Перекос в высшем образовании, который случился в девяностых годах и не исправлен до сих пор. Он привёл к тому, что в стране есть множество гуманитариев-недоучек и мало толковых инженеров. Оно и понятно: Западу нужны были недоросли-потребители, не способные к созиданию, зато готовые бесконечно ныть "мне все кругом должны!". Они до сих пор вздыхают, что в России "беда-беда, нет промышленности!", но сами засучить рукава и наладить жизнь, увы, не могут. Они страшно гордятся тем, что они "не такие, как все", а люди исключительные, "творческие", к ним нельзя подходить с обычной меркой. Правда, всё их творчество обычно заключается в том, что они не привыкли и не умеют работать и совершенно не знают, как вести себя в коллективе. И не потому, что они такие загадочные интроверты, а потому, что ума не хватает выполнять правила, соблюдать графики, подстраиваться под коллектив или заказчика и просчитывать последствия поступков.

Так вот, господа, время гуманитариев, взращённых болонской системой, проходит, пора брать в руки рейсфедеры и циркули. Ну или хотя бы скачивать на компьютеры программы для черчения и учиться анализировать тонны информации. Стране нужны инженеры.

Коллекции из банок и сигаретных пачек

Это реально треш. В начале девяностых это было повальное увлечение молодых людей. Собирали жестяные банки, пачки от иностранных сигарет, с пиететом рассказывали, как, где и у кого выменяли или где подобрали очередную "редкость", которая на самом деле была дешёвкой или даже подделкой. Сигаретные пачки наклеивали на картон, всё это клеили на стены и двери, где вся эта коллекция годами собирала пыль.

Коллекционировали бутылки из-под импортного спиртного, словно соревнуясь друг с другом, кто быстрее посадит печень. Кто-то взрослел и всё это выкидывал, но некоторые хранят этот хлам до сих пор и даже гордятся им, не подозревая, что по сути это просто свидетельство повального сумасшествия населения когда-то гордой и большой страны.

Прыгать по верхам

Кадр © "Жмурки". Режиссёр Алексей Балабанов, сценаристы Алексей Балабанов, Стас Мохначев / Кинопоиск

В девяностых годах советская система образования рухнула. Львиная доля школьников и студентов получила лишь тень от фундаментального академического образования. В школе они читали не Чехова и Толстого, а Эдгара По и "Трёх мушкетёров". А страна получила целую вереницу людей, которые не знают ничего, кроме массовой культуры Запада, или знают только свою специальность. Шаг влево, шаг вправо для них тёмный лес, но главное — они так и не получили обширные систематизированные знания и у них нет привычки к самообразованию. Нет у них и привычки самостоятельно мыслить. А зачем? И так хорошо.

Преклонение перед Западом

Именно в девяностые годы гражданам России внушили, что Запад — это рай. Что женщина, вышедшая замуж за американца, получила счастливый билет на всю оставшуюся жизнь. Что ребёнка, которого усыновили граждане США, непременно ждёт Массачусетский университет или карьера в Силиконовой долине. Что эмигрировавший на Запад очередной "творческий" человек из таксистов попадает сразу в звёзды Голливуда. Граждане новой России вдруг забыли и страдания Луиса Корвалана, и убийство президента Альенде, и убийство американскими "стингерами" наших срочников в Афганистане. В упор не видели бомжей на улицах американских городов и городки трейлеров, в которых ютятся оставшиеся без жилья и работы американцы. Всё забыли, лишь бы верить в приторно-сладкую сказку об "американской мечте". Только сейчас некоторые сообразили, что это мечта не о рае, а всего лишь о деньгах. Впрочем, некоторые и сейчас верят, что на Западе мёдом намазано.

Кадр © "Жмурки". Режиссёр Алексей Балабанов, сценаристы Алексей Балабанов, Стас Мохначев / Кинопоиск

Недоверие к государству

Привычка не доверять государству тоже была взращена в девяностые годы при помощи США. Она выработалась не только из-за постоянного роста цен и лжи либеральных политиков. Идею о недоверии правительству вкладывали в головы студентам в университетах и институтах, её внушали со страниц прессы, поддерживали общественные организации, существующие на западные гранты. Западные кураторы действовали осторожно. В молодёжных журналах подвергали сомнению авторитет сначала родителей, которые "не видели в СССР настоящей жизни". Затем — учителей, которые на самом деле "не знакомы с передовыми системами образования", не знают, как правильно воспитывать, затем — и государства, которое, конечно же, "вам всё врёт!"

И можно только удивляться терпению властей, любая инициатива которых приводит к сопротивлению эгоистичного общества, будь то появление сайта госуслуг, обустройство площадки для отдыха в парке или раздельный сбор мусора.

Одеваться предельно сексуально

Кадр © "Жмурки". Режиссёр Алексей Балабанов, сценаристы Алексей Балабанов, Стас Мохначев / Кинопоиск

Надо признаться, российские мужчины всё-таки сняли красные пиджаки и спортивные костюмы. Одни надели деловые костюмы, другие — джинсы, футболки и джемпера. А вот некоторые дамочки уже совсем не юных лет так и застряли в девяностых. Несмотря на обвисшие щёчки, бока и животики, они всё ещё красятся в иссиня-чёрный цвет или выбеляют волосы пергидролем, обтягивают тело леопардовыми платьями, а ноги — лосинами, накладывают на себя килограммы косметики и носят крупную бижутерию. А если к этому добавить декольте, каблуки, эксперименты с ботоксом и губы "уточкой", то вид у них очень странный. Дамочки, нынче в моде "натюрель"! А седые волосы — это даже модно. Встала утром, посмотрела в зеркало — и ты уже "мать всех драконов"!

Слушали шансон

В девяностые годы бывшие советские певцы не самой первой величины как с цепи сорвались — все бросились в шансон. Этот тренд поддержали вернувшиеся с Запада эмигранты. Кто-то пел: "Небоскрёбы, небоскрёбы, а я маленький такой!" Кто-то рыдал: "Голуби летят над нашей зоной!" А кто-то надрывался: "Шансоньетка! Заведённая юла. Шансоньетка. Не до углей, не дотла — выгорает до окурочка... Дурочка!" Сначала это было даже свежо, потом надоело. Потом стало пошлостью. "Дыва кусочека колыбаски..." Фу! Но привычку изменить трудно. У одних эта музыка — воспоминание о разгуле бандитизма, о еженедельных смертях от палёной водки, у других — воспоминания о молодости, когда так весело было фарцевать контрафактным алкоголем и деньги текли рекой. А вообще, слава богу, что всё это прошло. Пора оставить позади и дурные наклонности.

Кадр © "Жмурки". Режиссёр Алексей Балабанов, сценаристы Алексей Балабанов, Стас Мохначев / Кинопоиск Почему люди ностальгируют по лихим 90-м? 0 Это дань молодости В памяти остаются либо счастливые, либо тяжёлые годы А они не закончились — в этом и дело

Авторы Майя Новик