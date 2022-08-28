Как "ломали" Россию в прошлом: 6 кровавых покушений Запада на русских патриотов Почему террор государственников и тех, кто борется за национальные интересы России, не нов для Запада, как до Октябрьской революции убивали десятки граждан, мешавших получателям "грантов на революцию" 27 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной может стать переломной точкой в истории России. Война оказалась на пороге, и для некоторых этот факт стал очевидным только сегодня. Слепота российской элиты не нова. В истории нашей страны уже был период террора, тщательно подготовленный западными кураторами. Но не все хотят вспоминать, особенно те, кто объявил СВО "империалистической войной".

Во второй половине XIX века американские банкиры, вышедшие из Германии, воспринимали Россию как основного соперника. Мастера интриг играли вдолгую: их конечной целью было превращение доллара в мировую валюту. Для этого в Европе следовало спровоцировать новую войну и обрушить франк, фунт стерлингов и рубль. В Германии уже зрели идеи Drang nach Osten, а Британия вела вечную Большую игру.

"Ломать" Россию было решено с помощью окраин — Польши, Финляндии и Украины. Главными солдатами должна была стать "революционная молодёжь", которая воспитывалась в западных университетах. Поляки учились в Берлине, русские — в Париже. Многие были настроены воинственно. Например, Елизавета Полонская (Мовшенсон) в мемуарах "Города и встречи" вспоминала, что, узнав в Берлине о смерти Александра III, она буквально прыгала от радости и дала телеграммы сестре и отцу: "Тиран пал!"

До Александра III тираном был объявлен его отец Александр II, который стал для подрастающих дьяволят главным врагом. Он отменил крепостное право и затеял перестройку страны, чтобы сделать её промышленной державой. Как и современным либералам, революционерам сильная Россия была не нужна. Они тоже любили плакать над нищими старушками и клеймить "засучивших рукава палачей".

Когда Запад начал подготовку восстаний в Польше и на Украине, "солдаты свободы" в революционных кружках уже были готовы. В Россию с запада они завозили экстремистские газеты "Вперёд", "Общее дело", "Набат", в прессе внутри страны подняли волну критики против императора. Но оказалось, что Россию раскачать трудно. Хотя западные страны верещали о "кровавом режиме", который давит свободу, восстание в Польше 1863–1864 годов было подавлено.

Отступать революционеры не спешили. В 1876 году организация "Народ и воля" пыталась провести казанский митинг, который должен был перерасти в столкновения. Пролитую кровь можно было использовать для пропаганды. Но не срослось: на митинг никто не пришёл. Ещё одна попытка была предпринята в 1877 году на Украине, где народовольцы пытались поднять чигиринское восстание.

С запада через Одессу уже были завезены десять тысяч винтовок, народовольцы сформировали отряды крестьян и выучили их стрельбе. Литератор Чернышевский передал бунтовщикам карты Киевской губернии с дислокацией воинских частей и складов оружия. Крестьян вербовали "подмётными грамотами" царя, который якобы призывал их сбросить олигархов, извините, помещиков. Бунт предотвратили случайно: пьяные крестьяне проболтались о его подготовке.

После провала восстаний западные кураторы посоветовали народовольцам перейти к убийствам. В конце XIX – начале XX века в России в отношении чиновников, патриотов и монархистов был развязан беспрецедентный террор. Убивали агентов полиции, жандармов, монахов, активистов "Союза русского народа", рабочих, губернаторов, министров и царей. Количество убитых едва ли поддаётся оценке. В год убивали до 1100 человек.

Дмитрий Кропоткин

Кропоткин Дмитрий Николаевич. Фото © Wikipedia

Террор начался в 1866 году с покушения на царя. Террорист из кружка "Земля и воля" стрелял в императора, но промахнулся. Затем народовольцы убили губернатора Харькова Дмитрия Кропоткина — честного служаку и монархиста, соратника Александра II. До чигиринского восстания Кропоткин сочувствовал демократам и хлопотал за сосланных революционеров. Но, увидев масштабы готовящейся резни, он отказался проявлять милость к заговорщикам.

Убийство было осуществлено профессиональным киллером Людвигом Кобылянским — поляком, прошедшим спецподготовку в Европе. 9 февраля 1879 года, когда Кропоткин возвращался домой, Кобылянский вскочил на подножку кареты и выстрелил политику в левое плечо. Пуля перебила позвоночник — князь скончался. На следующий день город наводнили листовки. В них убийцы хвастались, что "казнили" чиновника.

Николай Боголепов

Боголепов Николай Павлович. Фото © Wikipedia

В 1901 году жертвой террора стал ректор Московского университета, министр просвещения Николай Боголепов. Этот государственник, воспитывавший молодёжь в духе патриотизма, выступил с инициативой призывать в армию студентов, участвующих в беспорядках. Точно такие же призывы общественности звучат и сейчас: отправить в Донбасс всех, кто кричит "Нет войне!". В те годы распоясавшиеся "онижедети" могли выбросить в окно любого, кто им не нравился. После того как был подписан указ о призыве в армию 183 студентов из Киева, террорист Карпович якобы с прошением проник в приёмную министра. Он подал бумаги Боголепову, а когда тот отвернулся, выстрелил ему сзади в шею из револьвера. Раненый прожил 16 дней и умер от заражения крови.

Николай Богданович

Богданович Николай Модестович. Фото © Wikipedia

6 мая 1903 года был убит государственный деятель, уфимский губернатор Николай Богданович. Государственник, смелый политик, он ежедневно объезжал города и деревни и знал все беды народа. Он не был сторонником жёстких мер, но социалисты подготовили провокацию и вынудили солдат стрелять по протестующим. Забастовщики в Златоусте потребовали, чтобы губернатор явился к ним, затем попытались растерзать его, а когда не вышло, атаковали дом горного начальника. Когда рабочие стали бить стёкла и стрелять, солдаты открыли по толпе огонь. Погибло 69 человек. Богданович, который чудом не пострадал в перестрелке, был убит в парке в Уфе. Убийцы встретили его на боковой аллее, окружили, открыли огонь и скрылись. Губернатор умер на месте.

Николай Бобриков

Бобриков Николай Иванович. Фото © Wikipedia

4 июля 1904 года был убит финляндский генерал-губернатор Николай Бобриков. Генерал-адъютант проводил политику присоединения Финляндии к России, готовил ряд реформ, среди которых были объединение армий, поступление на службу русских и введение рубля.

3 июня 1904 года Бобрикова подкараулил террорист Шауман и трижды выстрелил в него. Одна из пуль попала в орден на мундире, вторая оцарапала шею, а третья попала в живот. К вечеру раненый скончался. Сам Шауман застрелился. Главными подстрекателями были члены местной шведской партии, ненавидевшие русских.

Григорий Чухнин

Чухнин Григорий Павлович. Фото © Wikipedia

В 1906 году был убит командующий Черноморским флотом Григорий Чухнин. Враги государства поставили ему в вину подавление восстания в Севастополе. Матрос Акимов проник на адмиральскую дачу "Голландия" и несколько раз выстрелил в адмирала. Охрана попыталась захватить преступника, но тот, отстреливаясь, скрылся.

Пётр Столыпин

Столыпин Пётр Аркадьевич.Фото © Wikipedia

Но самым резонансным стало покушение на председателя совета министров Петра Столыпина, сумевшего реформами вывести Россию вперёд. На него покушались трижды. Во время взрыва в Большом Аптекарском переулке погибли 24 человека, среди которых была прислуга, а раненой дочери едва не ампутировали ноги. После этого жандармы сумели раскрыть ещё пять (!) покушений, и лишь 1 сентября 1911 года террористы сумели добраться до Столыпина в Киеве. Во время спектакля "Сказка о царе Салтане" террорист и осведомитель полиции Богров по полицейскому пропуску прошёл в театр, поднялся в ложу, где сидел Столыпин, и дважды выстрелил в реформатора. Столыпин был ранен и скончался 5 сентября.

Убивали и людей попроще: в 1906 году в Ростове убили железнодорожника Башкова — активиста "Союза русского народа" (СРН), в Клинцах — члена СРН Рыжкова, в Златоусте в 1907 году убили активистов Аникеева и купца Ветковского. В Чернигове расправились с патриотом Дудченко. В Верхне-Белозерье убили крестьянина Шило, в Одессе — рабочего Лопаткина. В Уфе застрелили столяра-монархиста Попова.

Как отвечала на террор Россия? Никак. Если в США за 30 лет было казнено 2928 преступников, то в России за последние 25 лет XIX века казнили 419 человек. Чиновники и церковники всё больше сочувствовали террористам. И сейчас многие уверены, что всё это было лишь "внутренней реакцией на тиранию".

Ничего подобного. Народоволец Лев Тихомиров вспоминал, что его коллега Турский получил грант от английского правительства "на революцию". Член боевой организации эсеров Савинков признавался, что в феврале 1905 года из США на нужды революции был получен миллион франков. Большая часть террористов скрывалась от полиции в странах Европы и то и дело возвращалась в Россию для совершения терактов, доставки листовок и денег. Полистайте биографии и убедитесь сами.

Социалист Дмитрий Зейдер скрывался в Швейцарии, был задержан на границе за передачу паспорта иностранцу. Карл Ивайнен жил в Женеве и в Цюрихе, был задержан на границе за провоз экстремистской литературы. Павел Калевич учился в Цюрихе, арестован за предоставление паспорта австрийцу Ралли. Августа Камимер вернулась из Швейцарии под чужим паспортом, вела подрывную деятельность. Абрам Колланский жил в США и Швейцарии, ввозил в Россию прокламации. Олимпиаду Кофнеро выслали за границу, но она вернулась с деньгами для подготовки побега арестованных террористов. Сергей Кравчинский, зарезавший шефа жандармов Мезенцева, сбежал в Швейцарию, затем в Англию, где основал "Общество друзей свободы". Все они бежали в США, Италию, Румынию. И всегда возвращались, вооружённые взрывчаткой, знаниями и деньгами. Имя им легион.

Всё это привело к вооружённому перевороту и кровавой Гражданской войне, в которой погибли миллионы русских. Сейчас история повторяется. Правда, ни сочувствия, ни жалости эти деятели не вызывают. Только отвращение, желание вымыть руки и сочувствие к силовикам, у которых работы сейчас выше крыши.

Почему Москва не боролась с "получателями грантов на революцию"? 0 Никто не ожидал, что революция станет геноцидом. В Российской империи слишком милостиво поступали с революционерами. Реформ планировали добиться мягким путём, террористов не брали в расчёт.

Авторы Майя Новик