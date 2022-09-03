В Госдуме сочли провокацией заявления о готовности ФРГ воевать с Россией

Все звучащие в Германии угрозы о готовности перейти к прямому военному столкновению с Россией являются провокацией и вряд ли будут реализованы на практике. Об этом сказал Лайфу депутат Госдумы Юрий Швыткин.

"Я больше склоняюсь, что такие заявления носят провокационный характер, и, на мой взгляд, это попытка поддержать фон, что Россия — страна-агрессор. А ещё это поддержка своего военно-промышленного комплекса", — пояснил он.

По его словам, население Германии не допустит развязывания войны с Россией, так как ход спецоперации РФ на Украине показывает наш военный потенциал и возможности боевой техники, которая успешно используется и против оружия НАТО. А это означает, что Россия в состоянии справиться с любым противником. Кроме того, в ФРГ ещё свежи воспоминания о победе СССР над немецкими фашистами, добавил Швыткин.