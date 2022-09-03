Bloomberg: Запрет вещания в ЕС не помешал "процветанию" RT
Обозреватели Bloomberg рассказали в обзорной статье об успешном вещании RT в Латинской Америке: решение запретить телеканал в ЕС и заблокировать аккаунты в соцсетях не повлияло на его популярность. Обложка выпуска была выполнена в фирменных цветах RT.
Авторы материала заявили, что "телеканал стал ключевым компонентом в стратегии Кремля по ослаблению влияния санкций" за счёт усиления контактов с Африкой, Азией и Латинской Америкой и в последней российский телеканал добился наибольшего успеха.
"Неудивительно, ведь во многих странах здесь давно с подозрением относятся к США", — говорится в публикации.
Таким образом, на страницу RT Spanish в социальной сети Facebook* подписано 17 миллионов пользователей — это более чем вдвое превышает показатели англоязычной версии канала. Большая часть подписчиков — жители Аргентины, Мексики и Венесуэлы, добавили в Bloomberg.
Напомним, в марте текущего года постоянные представители стран ЕС одобрили запрет на вещание RT и Sputnik. Также Google начал блокировку их YouTube-каналов на территории Европы, после чего Роскомнадзор потребовал от видеохостинга и TikTok открыть доступ к аккаунтам.
* Деятельность организации Meta (владеет Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
ТАСС / Зураб Джавахадзе