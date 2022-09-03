Bloomberg: Запрет вещания в ЕС не помешал "процветанию" RT

Обозреватели Bloomberg рассказали в обзорной статье об успешном вещании RT в Латинской Америке: решение запретить телеканал в ЕС и заблокировать аккаунты в соцсетях не повлияло на его популярность. Обложка выпуска была выполнена в фирменных цветах RT.

Авторы материала заявили, что "телеканал стал ключевым компонентом в стратегии Кремля по ослаблению влияния санкций" за счёт усиления контактов с Африкой, Азией и Латинской Америкой и в последней российский телеканал добился наибольшего успеха.

"Неудивительно, ведь во многих странах здесь давно с подозрением относятся к США", — говорится в публикации.

Таким образом, на страницу RT Spanish в социальной сети Facebook* подписано 17 миллионов пользователей — это более чем вдвое превышает показатели англоязычной версии канала. Большая часть подписчиков — жители Аргентины, Мексики и Венесуэлы, добавили в Bloomberg.