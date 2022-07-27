Песков анонсировал зеркальные меры для западных СМИ после запрета RT France вещать в ЕС
Россия примет зеркальные меры для западных СМИ в ответ на решение суда оставить в силе запрет RT France вещать в Евросоюзе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва обеспокоена нападками на свободу слова и СМИ в Европе, "европейцы сами топчут те идеалы, которые насаждают по всему миру".
"Этот процесс вызывает у нас и обеспокоенность, и сожаление. Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране, мы также не будем им давать работать у нас в стране, и здесь никакой мягкой позиции не будет", — отметил представитель Кремля.
Напомним, в марте телеканал RT France обратился в суд Европейского союза с требованием отменить решение о блокировке. 27 июля стало известно, что Европейский суд общей юрисдикции оставил в силе запрет на вещание RT France.
ТАСС/Виталий Белоусов/РИА Новости/POOL