Песков анонсировал зеркальные меры для западных СМИ после запрета RT France вещать в ЕС

По его словам, Москва обеспокоена нападками на свободу слова и СМИ в Европе, "европейцы сами топчут те идеалы, которые насаждают по всему миру".

"Этот процесс вызывает у нас и обеспокоенность, и сожаление. Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране, мы также не будем им давать работать у нас в стране, и здесь никакой мягкой позиции не будет", — отметил представитель Кремля.