Песков заверил, что Кремль не причастен к сокращению поставок газа в Европу

Кремль не принимал решение о сокращении объёмов прокачки газа в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что "Газпром" поставляет за рубеж столько, сколько необходимо и возможно в условиях санкционного давления Запада.

"Сейчас технические возможности для прокачки сузились. Потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднён из-за тех санкций, которые ввела Европа", — пояснил он.

По мере выполнения таких технических работ "Газпром" будет наращивать объёмы поставок, отметил представитель Кремля. Он добавил, что невозможно гарантировать уровень прокачки в условиях, когда импортные агрегаты не могут обслуживаться из-за санкций Европы.