Песков заверил, что Кремль не причастен к сокращению поставок газа в Европу
Песков заявил, что Кремль не принимал решение о сокращении поставок газа в Европу
Кремль не принимал решение о сокращении объёмов прокачки газа в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что "Газпром" поставляет за рубеж столько, сколько необходимо и возможно в условиях санкционного давления Запада.
"Сейчас технические возможности для прокачки сузились. Потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднён из-за тех санкций, которые ввела Европа", — пояснил он.
По мере выполнения таких технических работ "Газпром" будет наращивать объёмы поставок, отметил представитель Кремля. Он добавил, что невозможно гарантировать уровень прокачки в условиях, когда импортные агрегаты не могут обслуживаться из-за санкций Европы.
Ранее немецкий газотранспортный оператор Gascade заявил, что объёмы прокачки российского газа по "Северному потоку" упали до 20% от максимальной мощности после остановки работы ещё одной газовой турбины. При этом "Газпром" заранее предупредил, пояснив, что это вынужденная мера на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного другого агрегата остаются неясны.
ТАСС / Сергей Савостьянов