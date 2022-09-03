"Ты ж моя хорошая": Захарову повеселили слова коллеги из Белого дома о "10 тысячах млн рабочих мест"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла цифру, которую назвала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в своей речи о трудоустройстве в США. Ранее Жан-Пьер сказала, что "с тех пор, как президент Байден вступил в должность, в стране создали почти десять тысяч миллионов рабочих мест".

"Ты ж моя хорошая. Такая цифра получается: 10 000 000 000? Во сколько раз больше населения США? А планеты?" — поинтересовалась дипломат в "Телеграме".

В довершение Захарова не без иронии отметила, что "про Россию" у Соединённых Штатов получается придумывать гораздо интереснее.