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3 сентября, 08:30

Медведев назвал ядерный арсенал "гарантией сохранения великой России"

Лучшая гарантия сохранения великой России — это её ядерный арсенал, который остался у Москвы после распада СССР и сейчас поддерживается на очень высоком уровне. Об этом сказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"При всей разнице оценок поведения высшего руководства СССР и России того времени (распада Советского Союза. — Прим. Лайфа) следует отметить, что у них хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам", написал он в телеграм-канале.

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Накануне Медведев пообщался с представителями промышленности и Минобороны. Участники совещания обсудили ход выполнения гособоронзаказа. Он также посетил производственные мощности корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

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ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Татьяна Миссуми

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