Медведев назвал ядерный арсенал "гарантией сохранения великой России"

Лучшая гарантия сохранения великой России — это её ядерный арсенал, который остался у Москвы после распада СССР и сейчас поддерживается на очень высоком уровне. Об этом сказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"При всей разнице оценок поведения высшего руководства СССР и России того времени (распада Советского Союза. — Прим. Лайфа) следует отметить, что у них хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам", — написал он в телеграм-канале.