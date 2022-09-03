НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 сентября, 08:29

Сборная России по футболу может провести в сентябре товарищеский матч с Киргизией

Сборные России и Киргизии по футболу могут в ближайшее время провести товарищеский матч. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

Ожидается, что встреча состоится в конце сентября. Местом её проведения, скорее всего, станет столица Киргизии Бишкек.

В сборной России не исключили возвращения Кокорина

В сборной России не исключили возвращения Кокорина

Ранее ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций. Ожидается, что в сентябре подопечные Валерия Карпина сыграют два товарищеских матча. Одним из соперников может стать команда Ирана.

Обложка ©

РФС

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров