Сборная России по футболу может провести в сентябре товарищеский матч с Киргизией

Сборные России и Киргизии по футболу могут в ближайшее время провести товарищеский матч. Об этом сообщает "РБ-Спорт" .

Ранее ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций. Ожидается, что в сентябре подопечные Валерия Карпина сыграют два товарищеских матча. Одним из соперников может стать команда Ирана.