Внучки и дочь принимают соболезнования у гроба Горбачёва
На церемонии прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым, которая проходит в эту субботу в Колонном зале Дома Союзов в Москве, соболезнования принимают дочь политика Ирина с мужем и детьми. Лайф публикует видео с места.
Внучки и дочь президента СССР Михаила Горбачёва на церемонии прощания с политиком. Видео © LIFE
Очередь из желающих в последний раз увидеть политика и проститься не кончается, а церемония должна завершиться к полудню.
Как ранее сообщал Лайф, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком проходит 3 сентября в Доме союзов, похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных. Память президента СССР Михаила Горбачёва почтут и в Бундестаге.
LIFE