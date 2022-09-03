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3 сентября, 08:47

Внучки и дочь принимают соболезнования у гроба Горбачёва

На церемонии прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым, которая проходит в эту субботу в Колонном зале Дома Союзов в Москве, соболезнования принимают дочь политика Ирина с мужем и детьми. Лайф публикует видео с места.

Внучки и дочь президента СССР Михаила Горбачёва на церемонии прощания с политиком. Видео © LIFE

Очередь из желающих в последний раз увидеть политика и проститься не кончается, а церемония должна завершиться к полудню.

Как ранее сообщал Лайф, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком проходит 3 сентября в Доме союзов, похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных. Память президента СССР Михаила Горбачёва почтут и в Бундестаге.

Алла Пугачёва склонилась к гробу Горбачёва и погрозила ему пальцем с упрёком

Алла Пугачёва склонилась к гробу Горбачёва и погрозила ему пальцем с упрёком

Обложка ©

LIFE

Ирина Фальке

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