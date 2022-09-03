Четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть на вулкане Ключевской

Четверо туристов погибли при восхождении на вершину вулкана Ключевской в Камчатском крае. Об этом сообщили Лайфу в экстренных службах региона.

Всего в группе было 12 человек из разных городов страны. На отметке 4158 метров четверо из них сорвались в пропасть, ещё троим необходима медицинская помощь. К месту происшествия вылетел спасательный вертолёт. Другие подробности случившегося пока не известны.