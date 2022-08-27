В Красноярском крае на реке перевернулся катамаран с семью туристами

В Красноярском крае перевернулся катамаран с семью туристами, которые сплавлялись по реке Нижняя Тунгуска. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС. Все они сейчас находятся на метеорологической станции "Большой Порог" и в помощи не нуждаются.

"По системе "112" поступило сообщение о том, что на реке Нижняя Тунгуска в 125 км вверх по течению от населённого пункта Туруханска при сплаве перевернулся катамаран, на котором находилось семь человек", — говорится в сообщении.