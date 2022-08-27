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27 августа, 10:59

В Красноярском крае на реке перевернулся катамаран с семью туристами

В Красноярском крае перевернулся катамаран с семью туристами, которые сплавлялись по реке Нижняя Тунгуска. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС. Все они сейчас находятся на метеорологической станции "Большой Порог" и в помощи не нуждаются.

"По системе "112" поступило сообщение о том, что на реке Нижняя Тунгуска в 125 км вверх по течению от населённого пункта Туруханска при сплаве перевернулся катамаран, на котором находилось семь человек", — говорится в сообщении.

Гид туристической группы умер во время сплава по реке на Камчатке

Гид туристической группы умер во время сплава по реке на Камчатке

Ранее Лайф писал, что группу купающихся в бухте Врангеля в Партизанском районе Приморского края унесло течением в море. Троих спасли очевидцы, один утонул.

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24.mchs.gov.ru

Татьяна Миссуми

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