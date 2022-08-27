Вучич заявил, что кризис в Косове продолжает усугубляться
Кризис в Косове продолжает усугубляться и едва ли завершится к концу октября. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время телеобращения к жителям страны.
"Кризис в любом случае продолжается и углубляется. Важно, чтобы мы реагировали мирно и чтобы нас не обвинили в провале переговоров. Боюсь, что кризис в Косове не закончится до 30 октября, а ещё больше углубится. Нам некуда отступать", — сказал Вучич.
При этом сербский лидер заявил о готовности властей признать требования Косова по въездным документам для граждан Сербии. Теперь соответствующие гарантии необходимо получить от Евросоюза, добавил он.
Напомним: 31 июля на севере Косова произошло обострение. Слышались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. На границе с Сербией фиксировались вооружённые столкновения. Причиной такой ситуации стали намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Позднее Правительство Косова приняло решение временно отступить от грани конфликта и отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы. Позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил стороны на переговоры в Брюссель, чтобы обсудить урегулирование ситуации в непризнанной республике, но встреча политиков закончилась ничем.
ТАСС / AP / Darko Vojinovic