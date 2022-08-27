Вучич заявил, что кризис в Косове продолжает усугубляться

Кризис в Косове продолжает усугубляться и едва ли завершится к концу октября. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время телеобращения к жителям страны.

"Кризис в любом случае продолжается и углубляется. Важно, чтобы мы реагировали мирно и чтобы нас не обвинили в провале переговоров. Боюсь, что кризис в Косове не закончится до 30 октября, а ещё больше углубится. Нам некуда отступать", — сказал Вучич.