Компенсация за неотгулянный отпуск: Как получить и могут ли отказать

Отпуск — законное право работника, и работодатель не может отказать в нём. А в некоторых случаях сотруднику выплачивается денежная компенсация за неиспользованные отпускные дни. Об этом Лайфу рассказала доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

"Если вы не использовали отпуск три года и накопили 84 дня, вы можете в определённый момент уйти на отдых на это время. Требовать денежную компенсацию работник не вправе", — уточнила она.

Денежные выплаты за пропущенные отпуска полагаются сотруднику в двух случаях, отметила эксперт. Первый — при увольнении, заявление на компенсацию можно подать в течение года с момента расторжения трудового договора. Второй — работник имеет право на особые условия отпуска по закону.

"Так, удлинённый отдых полагается несовершеннолетним, инвалидам, муниципальным служащим. Им могут заменить денежной компенсацией те дни, которые они не отгуляли сверх 28 дней", — объяснила специалист.

На дополнительные оплачиваемые отпуска имеют право сотрудники вредных и опасных производств; с ненормированным рабочим днём; трудящиеся в районах Крайнего Севера. Однако в этом случае замена части отпуска денежной компенсацией является не обязанностью, а правом работодателя, поэтому он может отказать в выплате, заключила Дзгоева.