Орбан не встретится с Путиным в ходе приезда в Москву на прощание с Горбачёвым

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен приехать в Москву, чтобы проститься с Михаилом Горбачёвым, встреча с президентом РФ Владимиром Путиным не запланирована. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Насколько нам известно, господин Орбан прибудет в Москву, только чтобы проститься с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, принять участие в церемонии прощания. Каких-либо пожеланий об иных встречах не было", — ответил он на вопрос, будут ли у Орбана переговоры с Путиным в Москве.