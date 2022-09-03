Орбан не встретится с Путиным в ходе приезда в Москву на прощание с Горбачёвым
Песков: Орбан не встретится с Путиным во время приезда в Москву на прощание с Горбачёвым
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен приехать в Москву, чтобы проститься с Михаилом Горбачёвым, встреча с президентом РФ Владимиром Путиным не запланирована. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Насколько нам известно, господин Орбан прибудет в Москву, только чтобы проститься с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, принять участие в церемонии прощания. Каких-либо пожеланий об иных встречах не было", — ответил он на вопрос, будут ли у Орбана переговоры с Путиным в Москве.
Как ранее сообщал Лайф, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком проходит 3 сентября в Доме союзов, похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных. Память президента СССР Михаила Горбачёва почтут и в Бундестаге.
ТАСС / Михаил Терещенко