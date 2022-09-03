Вход на Новодевичье кладбище оцепили перед похоронами Горбачёва

За 200 метров от входа в районе церкви Иоанна Богослова установлены металлоискатели. Также проверяют сумки, в том числе на предмет колющих и режущих предметов. Утром посетителей на кладбище не пропускали, сейчас запрета на посещение нет. Несколько минут назад на его территории прошла репетиция почётного караула, который будет присутствовать на похоронах Горбачёва.