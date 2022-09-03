Вход на Новодевичье кладбище оцепили перед похоронами Горбачёва
Прощание с Горбачёвым в Москве. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Сотрудники правоохранительных органов выставили оцепление с обеих сторон от входа на Новодевичье кладбище, где сегодня пройдут похороны первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва.
За 200 метров от входа в районе церкви Иоанна Богослова установлены металлоискатели. Также проверяют сумки, в том числе на предмет колющих и режущих предметов. Утром посетителей на кладбище не пропускали, сейчас запрета на посещение нет. Несколько минут назад на его территории прошла репетиция почётного караула, который будет присутствовать на похоронах Горбачёва.
Напомним, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Сегодня в Москве проходит церемония прощания с политиком. У Колонного зала Дома союзов выстроилась огромная очередь из желающих проводить его в последний путь. Это уже сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, возложив цветы к гробу. Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Память президента СССР Михаила Горбачёва почтят и в Бундестаге.