Названы вакансии в Петербурге с зарплатой в 300 тысяч рублей

Плотник-строитель, водитель самосвала и парикмахер-стилист стали самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Петербурге. Причём счастливчики, работающие в строительной сфере, могут рассчитывать на зарплату в размере до 300 тысяч рублей, узнал телеканал "Санкт-Петербург".

В его обязанности входит возведение и остекление малых архитектурных сооружений, монтаж деревянной обвязки, сборка стропильной системы, а также фасадные отделочные и внутренние работы. Однако, по данным пресс-службы Работы.ру, возьмут только человека с хорошим опытом — от пяти лет.

Водителю самосвала, который должен будет заниматься перевозкой грузов по Ленобласти и вести документацию, готовы платить до 270 тысяч рублей. Требуемый опыт — всего лишь 1,5 года. А парикмахеру-стилисту на карточку будет приходить порядка 250 тысяч рублей. В вакансии также отметили качества, необходимые при устройстве на работу, среди которых, помимо трёхлетнего опыта, — чувство юмора, жизнелюбие, коммуникабельность и целеустремлённость.

На доходы чуть меньше могут претендовать инженер-проектировщик и кухонный работник. На первую позицию себе ищет толкового сотрудника торгово-производственная компания, предлагая за его навыки до 150 тысяч рублей в месяц. А заинтересовавшиеся второй вакансией могут претендовать на оплату в 120 тысяч рублей. Нужно помогать поварам на кухне и накрывать столы в столовой. При этом в дополнение прилагаются и плюшки: питание для сотрудников и предоставление жилья для иногородних.