"Вкусно – и точка" вернёт в меню картошку фри

Картофель фри снова появится в меню ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" в течение сентября, он будет крупнее, а часть сырья обеспечат зарубежные поставщики. Об этом РИА "Новости" рассказали в самом заведении.

"Чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов, помимо работы с локальным поставщиком, мы стали импортировать часть необходимого для сети объёма продукции", — уточнили в компании.

Там подчеркнули, что в ряде заведений "Вкусно – и точка" картофель фри уже можно купить. Судя по первым отзывам, размер и вкусовые качества блюда оказались на высоте, отметили в организации.