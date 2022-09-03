"Вкусно – и точка" вернёт в меню картошку фри
"Вкусно – и точка" вернёт картофель фри в меню к началу октября
Картофель фри снова появится в меню ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" в течение сентября, он будет крупнее, а часть сырья обеспечат зарубежные поставщики. Об этом РИА "Новости" рассказали в самом заведении.
"Чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов, помимо работы с локальным поставщиком, мы стали импортировать часть необходимого для сети объёма продукции", — уточнили в компании.
Там подчеркнули, что в ряде заведений "Вкусно – и точка" картофель фри уже можно купить. Судя по первым отзывам, размер и вкусовые качества блюда оказались на высоте, отметили в организации.
Напомним, в середине июля сеть кафе "Вкусно – и точка" объяснила исчезновение из меню картошки фри антироссийскими санкциями, из-за которых в Россию перестали ввозить необходимое сырьё. Кроме того, урожай этого года получился дефицитным на сорта картофеля, используемого для производства данного блюда.
ТАСС / Zuma / GÃ©Rard Houin