Президент ФРГ одобрил кандидатуру нового посла Украины вместо скандального Мельника

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер дал устное согласие на назначение новым послом Украины в Берлине Алексея Макеева. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Макеев на протяжении многих лет занимал должность политического директора в МИД Украины, также работал в немецком и швейцарском посольствах. Spiegel отмечает, что новый посол "очень хорошо говорит по-немецки".