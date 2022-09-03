Президент ФРГ одобрил кандидатуру нового посла Украины вместо скандального Мельника
Spiegel: Президент ФРГ согласился с назначением Алексея Макеева послом Украины
Алексей Макеев. Фото © Дипломатическая академия Украины
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер дал устное согласие на назначение новым послом Украины в Берлине Алексея Макеева. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Макеев на протяжении многих лет занимал должность политического директора в МИД Украины, также работал в немецком и швейцарском посольствах. Spiegel отмечает, что новый посол "очень хорошо говорит по-немецки".
Авторы публикации напомнили, что отстранённый от должности в июле Андрей Мельник официально будет исполнять свои обязанности в Берлине до 14 октября. Сразу после этого дипломат, не раз отмечавшийся скандальными высказываниями, покинет должность и вернётся в Киев, где будет повышен до замминистра иностранных дел.