Германии пообещали "жаркую осень" из-за протестов

Уже этой осенью каждый житель Германии ощутит недостаток энергии и будет наблюдать за повышением цен и инфляцией. В этой связи в стране неизбежны протесты среди населения, заявил в интервью Welt профессор политологии из Дрезденского университета Вернер Патцельт.

По его мнению, протесты неминуемы, так как доверие немцев к политикам падает с каждым днём. Граждане начинают осознавать, что правительство обещает больше, чем может выполнить в действительности, продолжил профессор. К тому же многие немцы искренне верили, что энергоснабжение из России будет обеспечено на долгое время.