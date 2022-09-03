Германии пообещали "жаркую осень" из-за протестов
Welt: Профессор Патцельт предупредил Германию о "жаркой осени" из-за протестов
Уже этой осенью каждый житель Германии ощутит недостаток энергии и будет наблюдать за повышением цен и инфляцией. В этой связи в стране неизбежны протесты среди населения, заявил в интервью Welt профессор политологии из Дрезденского университета Вернер Патцельт.
По его мнению, протесты неминуемы, так как доверие немцев к политикам падает с каждым днём. Граждане начинают осознавать, что правительство обещает больше, чем может выполнить в действительности, продолжил профессор. К тому же многие немцы искренне верили, что энергоснабжение из России будет обеспечено на долгое время.
"На этот раз каждый немец почувствует на своём бюджете дефицит энергии, подорожание цен и инфляцию. Тут не помогут аргументы в духе "расисты и экстремисты или иные плохие люди представляют ситуацию хуже, чем она есть", — заключил Патцельт.
Ранее вице-канцлер Германии Хабек признал, что ситуация с энергоснабжением в ФРГ становится "серьёзной". Он же стал инициатором новых мер экономии. Так, в Германии будут отапливать общественные здания всего до 19 градусов тепла. На этом фоне аналитики японского портала Yahoo News Japan пришли к выводу, что предстоящая зима станет решающим периодом для экономики и единства Европы в вопросе санкций против России.
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