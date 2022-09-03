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3 сентября, 09:17

Нарышкин удостоен премии имени Сперанского

Директор СВР Нарышкин получил премию имени Сперанского

Председателю Российского исторического общества, директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину вручили Всероссийскую правовую премию имени Сперанского.

В церемонии награждения, которая прошла в музейном центре "Палаты" государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, приняли участие председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

"Единогласным решением президиума Ассоциации юристов России Всероссийская правовая премия имени Михаила Михайловича Сперанского в 2022 году присуждается председателю Российского исторического общества, директору Службы внешней разведки РФ Сергею Евгеньевичу Нарышкину", — объявили в ходе мероприятия.

Нарышкин поблагодарил за оказанную ему честь и высокую награду. Он отметил, что Сперанский, будучи государственным деятелем и выдающимся правоведом, интересовался отечественной историей, изучал её, а также умел извлекать из неё уроки.

"Вообще, сам титанический труд по кодификации законов Российской империи вполне справедливо назвать историческим", — добавил Нарышкин.

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ТАСС / Артём Геодакян

Николь Вербер

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