В школах Энергодара провели торжественную линейку и первый звонок
Торжественная линейка в школе Энергодара. Обложка © Telegram-канал Энергодарский связной
В школах Энергодара состоялись торжественные линейки и первый звонок, отменённые 1 сентября из-за интенсивного обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
В одном из учебных заведений выступил глава администрации города Александр Волга. Он заявил, что власти продолжат свою политику на территории Энергодара, чтобы создать и действовать в направлении образования и поддержки детей.
"Потому что вы — основное наше богатство. Именно в вас заключается наша основная ценность здесь. Все производственные вопросы взрослых, политика и что сейчас происходит вокруг, никоим образом не должны касаться вас", — заявил Волга.
Александр Волга выступает перед детьми в школе Энергодара. Фото © Telegram-канал Энергодарский связной
Директор школы Владимир Каретников поблагодарил администрацию за организацию отдыха школьников в летний период, уточнив, что минувшим летом удалось организовать отдых более 500 ребят, которые ходили в пришкольный лагерь, а также отдыхали в Кириловке, ездили в Великий Новгород и Севастополь.
Ранее Лайф рассказывал, что первый звонок прозвенел в День знаний в Комсомольской школе в ЛНР. Ко Дню знаний школьники и учителя подготовили яркие творческие выступления, первоклассники прочитали для всех забавные стихотворения.