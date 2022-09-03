В школах Энергодара провели торжественную линейку и первый звонок

В школах Энергодара состоялись торжественные линейки и первый звонок, отменённые 1 сентября из-за интенсивного обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

В одном из учебных заведений выступил глава администрации города Александр Волга. Он заявил, что власти продолжат свою политику на территории Энергодара, чтобы создать и действовать в направлении образования и поддержки детей.

"Потому что вы — основное наше богатство. Именно в вас заключается наша основная ценность здесь. Все производственные вопросы взрослых, политика и что сейчас происходит вокруг, никоим образом не должны касаться вас", — заявил Волга.

Александр Волга выступает перед детьми в школе Энергодара. Фото © Telegram-канал Энергодарский связной

Директор школы Владимир Каретников поблагодарил администрацию за организацию отдыха школьников в летний период, уточнив, что минувшим летом удалось организовать отдых более 500 ребят, которые ходили в пришкольный лагерь, а также отдыхали в Кириловке, ездили в Великий Новгород и Севастополь.