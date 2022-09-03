В Италии женщина с пересаженной маткой выносила и родила ребёнка

В Италии женщина с пересаженной маткой впервые выносила и родила ребёнка. Как сообщает газета Corriere della Sera, малышка появилась на свет недоношенной и сейчас находится в инкубаторе под присмотром врачей.

Альбина, мама девочки, родилась без матки. В 17 лет она прошла медицинский осмотр, тогда же врачи и сообщили ей трагическую новость. Когда она рассказала об этом своему парню, то он сразу же её бросил. Но позже она встретила новую любовь — Джованни. Они сыграли свадьбу, но пара знала, что никогда не сможет стать родителями.

А несколько лет назад они нашли информацию об экспериментальной программе Национального центра трансплантологии и решили в ней поучаствовать. Женщина прошла ряд обследований и была счастлива узнать, что она подходит для трансплантации. Донор появился только спустя два года.

Её звали Александра, она скончалась от инсульта в самый разгар пандемии. После необходимых вмешательств Альбина узнала, что всё прошло успешно и теперь она в положении. На днях маленькая девочка появилась на свет. Несмотря на маленький вес, врачи настроены очень оптимистично. Родители решили назвать её в честь донора Александрой.