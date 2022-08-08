Скрывавшая беременность пацанка из "Ранеток" Третьякова родила в Аргентине ради гражданства

Бывшая участница поп-группы "Ранетки", психолог Лена Третьякова стала мамой. 33-летняя блогерша недавно уехала в Аргентину, где и появился на свет её первенец. О беременности Лена не распространялась и поделилась новостью, уже когда родила. Некогда "пацанка" опубликовала пост из роддома и пообещала рассказать о месяцах ожидания малыша.

"Пока что я наслаждаюсь огромным-огромным счастьем. Всем большое-большое-большое спасибо за поздравления! Я всё вижу, всё читаю по возможности. Люблю вас очень, обнимаю", — записала Третьякова видео, пока кормила малыша грудью.

Бывшая "ранетка" Лена Третьякова стала мамой. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / _lenatretyakova_

Вот какие комментарии оставили пользователи: "Серьёзно?😍 Поздравляю, Лена!!!!!!! Здоровья малышу и скорейшего восстановления тебе!!😍🔥🎉", "😳 Поздравляю ❤️ очень очень неожиданно", "Если быть внимательным, то давно нет фото в полный рост, и на одном из видео слегка видно животик из-за того, как согнулась футболка) всё сложилось)".

Прошлой осенью Третьякова делилась с подписчиками, что три попытки забеременеть успехом не увенчались. "Партнёр поддерживает. Говорит, что раз никакие вещи в жизни мне легко не давались, то и сейчас непременно должна быть двойня и обязательно Львы. Как моя мама. И чтобы характеры были такие, что аж на стенку лезть хотелось", — писала тогда Лена.