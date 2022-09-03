Путин и Эрдоган обсудили двусторонние проекты и миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили двустороннее сотрудничество, совместные проекты и ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

Эрдоган также выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, отметил его значительную роль в новейшей истории России и всего мира.

"В контексте договорённостей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в Сочи 5 августа, обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией. Подтверждён настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики", — сказано в записи.

Кроме того, турецкий президент отметил конструктивную роль Москвы в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Также стороны рассмотрели ход реализации заключённой в Стамбуле зерновой сделки. Путин и Эрдоган условились о дальнейших контактах.