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3 сентября, 09:31

Путин и Эрдоган обсудили двусторонние проекты и миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили двустороннее сотрудничество, совместные проекты и ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

Эрдоган также выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, отметил его значительную роль в новейшей истории России и всего мира.

"В контексте договорённостей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в Сочи 5 августа, обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией. Подтверждён настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики", — сказано в записи.

Кроме того, турецкий президент отметил конструктивную роль Москвы в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Также стороны рассмотрели ход реализации заключённой в Стамбуле зерновой сделки. Путин и Эрдоган условились о дальнейших контактах.

В Кремле заявили, что разговор Путина и Шольца пока не планируется

В Кремле заявили, что разговор Путина и Шольца пока не планируется

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что венгерский премьер Виктор Орбан не будет встречаться с Путиным в ходе визита в Москву на церемонию прощания с Михаилом Горбачёвым. По словам представителя Кремля, каких-либо пожеланий об иных встречах с венгерской стороны не было.

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Kremlin.ru / tccb.gov.tr

Артур Лапсаков

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