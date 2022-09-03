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Опубликовано 3 сентября 2022, 12:07

Электроснабжение подконтрольных Киеву территорий с ЗАЭС приостановлено

Обеспечение электроэнергией с Запорожской АЭС подконтрольных Украине территорий приостановлено в связи с техническими сложностями. Об этом сообщили в администрации Энергодара.

В настоящее время на повреждённой в результате обстрелов ВСУ ЛЭП работают специалисты. Устранить их требуется на 330-й и 750-й линиях.

"С учётом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями", — говорится в сообщении телеграм-канала.

После атаки ВСУ на Запорожскую АЭС Днепровская ЛЭП получила повреждения
После атаки ВСУ на Запорожскую АЭС Днепровская ЛЭП получила повреждения

Ранее Лайф писал, что десант ВСУ на 42 лодках ночью попытался захватить Запорожскую АЭС. Боевики попытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. Четыре Су-30 и два вертолёта Ка-52 ВКС РФ нанесли удары по десанту, уничтожив 20 катеров и лодок, остальные суда развернулись и ушли в направлении украинского берега.

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Николь Вербер
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