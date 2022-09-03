Электроснабжение подконтрольных Киеву территорий с ЗАЭС приостановлено

Обеспечение электроэнергией с Запорожской АЭС подконтрольных Украине территорий приостановлено в связи с техническими сложностями. Об этом сообщили в администрации Энергодара.

В настоящее время на повреждённой в результате обстрелов ВСУ ЛЭП работают специалисты. Устранить их требуется на 330-й и 750-й линиях.

"С учётом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями", — говорится в сообщении телеграм-канала.