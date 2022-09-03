Электроснабжение подконтрольных Киеву территорий с ЗАЭС приостановлено
Обеспечение электроэнергией с Запорожской АЭС подконтрольных Украине территорий приостановлено в связи с техническими сложностями. Об этом сообщили в администрации Энергодара.
В настоящее время на повреждённой в результате обстрелов ВСУ ЛЭП работают специалисты. Устранить их требуется на 330-й и 750-й линиях.
"С учётом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями", — говорится в сообщении телеграм-канала.
Ранее Лайф писал, что десант ВСУ на 42 лодках ночью попытался захватить Запорожскую АЭС. Боевики попытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. Четыре Су-30 и два вертолёта Ка-52 ВКС РФ нанесли удары по десанту, уничтожив 20 катеров и лодок, остальные суда развернулись и ушли в направлении украинского берега.
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