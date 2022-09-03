И Гогниев не помог: "Оренбург" нанёс "Химкам" пятое поражение подряд

"Оренбург" в стартовом матче восьмого тура чемпионата России по футболу победил на своём поле подмосковные "Химки" со счётом 3:1. Встреча состоялась на стадионе "Газовик". Судил игру арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.

На 24-й минуте Александр Долгов вывел гостей вперёд. После этого оренбуржцы отличились трижды подряд. Сначала ворота соперника поразил лучший бомбардир команды Владимир Сычевой. Затем дубль оформил коста-риканский полузащитник Джимми Марин.

"Оренбург" набрал девять очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с семью баллами опустились на 12-ю позицию.