И Гогниев не помог: "Оренбург" нанёс "Химкам" пятое поражение подряд
"Химки" проиграли "Оренбургу" в первом матче под руководством Гогниева
"Оренбург" в стартовом матче восьмого тура чемпионата России по футболу победил на своём поле подмосковные "Химки" со счётом 3:1. Встреча состоялась на стадионе "Газовик". Судил игру арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.
На 24-й минуте Александр Долгов вывел гостей вперёд. После этого оренбуржцы отличились трижды подряд. Сначала ворота соперника поразил лучший бомбардир команды Владимир Сычевой. Затем дубль оформил коста-риканский полузащитник Джимми Марин.
"Оренбург" набрал девять очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с семью баллами опустились на 12-ю позицию.
Для Спартака Гогниева, накануне назначенного главным тренером "Химок", матч стал первым в новой должности. 41-летний специалист сменил во главе команды Николая Писарева, уволенного после четырёх поражений подряд (трёх в РПЛ и одного в Кубке России). Напомним, что нынешний сезон подмосковный клуб начинал под руководством Сергея Юрана.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. Восьмой тур
"Оренбург" – "Химки" – 3:1
Голы: Долгов 24' (0:1), Сычевой 37' (1:1), Марин 39' (2:1), Марин 72' (3:1)
ФК "Оренбург"