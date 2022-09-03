Зеленского обвинили в погружении украинцев в мир иллюзий из-за слов о "захвате" Крыма
Политолог Орлов заявил, что Зеленский погружает украинцев в мир иллюзий
Угрозы президента Украины Владимира Зеленского, касающиеся возвращения Крыма военным путём, бессмысленны, заявил в интервью RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
"Господин Зеленский давно живёт в параллельной реальности и продолжает погружать в мир иллюзий всё население Украины", — пояснил Орлов.
По его словам, украинский лидер пытается выдать желаемое за действительное и реабилитироваться перед своими "заокеанскими кураторами".
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что Украине не удастся получить Крым военным путём. Он также высказал мнение, что слова Владимира Зеленского о перспективе захвата полуострова украинскими войсками лишены смысла.
ТАСС / Ukraine Presidency