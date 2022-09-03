Зеленского обвинили в погружении украинцев в мир иллюзий из-за слов о "захвате" Крыма

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского, касающиеся возвращения Крыма военным путём, бессмысленны, заявил в интервью RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

"Господин Зеленский давно живёт в параллельной реальности и продолжает погружать в мир иллюзий всё население Украины", — пояснил Орлов.

По его словам, украинский лидер пытается выдать желаемое за действительное и реабилитироваться перед своими "заокеанскими кураторами".