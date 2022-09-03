"Хрен редьки не слаще": Немцы жёстко прошлись по новому послу Украины
Читатели Die Welt встретили нового посла Украины Макеева угрозами
Андрей Макеев. Фото © TASS / dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka
Немцы не ждут ничего хорошего от нового посла Украины в Германии Алексея Макеева, полагая, что он продолжит гнуть линию своего предшественника на этом посту Андрея Мельника, прославившегося оскорблениями в адрес ФРГ. Об этом читатели немецкой газеты Die Welt написали в комментариях.
"Мне любопытно, будет ли он оскорблять нас так же, как его предшественник. Хотя на самом деле я в этом вполне уверен", — отметил Korberich (Maj).
"Хрен редьки не слаще" и вряд ли следует ждать перемен, поддержал его Tomas H. Комментаторы сошлись во мнении, что Макееву не обязательно приезжать в Германию, так как он "запросто может предъявлять возмутительные требования из дома". А по словам пользователя Siegfried F., изменилось только имя дипломата, но "запугивание и требования останутся".
"Если теперь уже бывший эксперт по санкциям совершит ту же ошибку, что и его предшественник, немцы захотят ввести против него самого санкции, даже без участия министра иностранных дел", — пригрозил Georg T.
Напомним: президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер дал устное согласие на назначение новым послом Украины в Берлине Алексея Макеева. Дипломат на протяжении многих лет занимал должность политического директора в МИД Украины, также работал в немецком и швейцарском посольствах.