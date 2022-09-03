После ухода Coca-Cola из России в магазинах стало ещё больше колы

После ухода известной компании Coca-Cola с российского рынка на полках магазинов страны, напротив, стало ещё больше колы. Так, в первом полугодии 2022-го в российских торговых сетях увеличился ассортимент брендов напитков со вкусом, который никого не может оставить равнодушным. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

Как отмечают аналитики, к июлю газировок со вкусом колы стало больше на 10%. За семь месяцев число брендов, под которыми выпускается напиток, выросло со 169 до 186. При этом в NielsenIQ уточнили, что речь идёт о товарных позициях, у которых были "не нулевые продажи".