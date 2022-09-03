Премьер Баварии предупредил о падении уровня жизни немцев и волне банкротств
В скором времени из-за энергетического кризиса в Германии может произойти падение уровня жизни целых слоёв населения и волна банкротств. Об этом предупредил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в интервью газете Bild.
Он обратил внимание на то, что ни одна из зарубежных поездок канцлера Олафа Шольца и главы Минэкономики Роберта Хабека с целью найти альтернативу для газа из России не принесла никаких результатов. Более того, решение о продлении работы трёх оставшихся в стране атомных электростанций не принято до сих пор.
"Поскольку нет эффективного пакета мер по облегчению бремени [для граждан], грозят падение уровня жизни целых слоёв населения и волна банкротств для среднего класса", — сказал он.
Также политик рассказал, что не понимает, на чём основываются слова Шольца о том, что Германия хорошо подготовлена к зиме.
Ранее профессор Патцельт предупредил Германию о "жаркой осени" из-за протестов. По его словам, уже этой осенью каждый житель Германии ощутит недостаток энергии и будет наблюдать за повышением цен и инфляцией. В этой связи в стране неизбежны протесты населения.
ТАСС / Frank Hoermann / SVEN SIMON