Премьер Баварии предупредил о падении уровня жизни немцев и волне банкротств

В скором времени из-за энергетического кризиса в Германии может произойти падение уровня жизни целых слоёв населения и волна банкротств. Об этом предупредил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в интервью газете Bild.

Он обратил внимание на то, что ни одна из зарубежных поездок канцлера Олафа Шольца и главы Минэкономики Роберта Хабека с целью найти альтернативу для газа из России не принесла никаких результатов. Более того, решение о продлении работы трёх оставшихся в стране атомных электростанций не принято до сих пор.

"Поскольку нет эффективного пакета мер по облегчению бремени [для граждан], грозят падение уровня жизни целых слоёв населения и волна банкротств для среднего класса", — сказал он.

Также политик рассказал, что не понимает, на чём основываются слова Шольца о том, что Германия хорошо подготовлена к зиме.