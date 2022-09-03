Российские военные уничтожили установку HIMARS и до 30 человек боевого расчёта

Российские военные в районе Константиновки в ДНР уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, автомобиль для подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчёта, рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. В районе Константиновки ДНР уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS производства США c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчёта", — перечислил Конашенков.

Он также заявил, что за сутки были поражены 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая и военная техника украинской армии в 157 районах. Вместе с тем были уничтожены шесть складов с боеприпасами в районах населённых пунктов Великое Артаково, Вознесенск Николаевской области, Орехов Запорожской области, Меловая Харьковской области, Курахово и Краматорск в Донецкой Народной Республике. Поражено также топливное хранилище 60-й пехотной бригады ВСУ в районе Краматорска.