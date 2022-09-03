Более 220 бойцов ВСУ уничтожены ударами по пунктам дислокации 95-й и 93-й бригад в ДНР

В ходе специальной военной операции на Украине российские ВКС поразили пункт дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в ДНР, а также пункты временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате атаки было ликвидировано более двухсот бойцов ВСУ.

"Высокоточным оружием ВКС России поражён пункт временной дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в населённом пункте Славянск ДНР. Уничтожено более ста украинских военнослужащих и 14 единиц бронированной и автомобильной техники", — сказал он на брифинге.

Кроме этого, в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики были уничтожены пункты временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады. Ликвидировано до 120 солдат и 11 единиц военной техники, добавил Конашенков.